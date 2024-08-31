«ИДИТЕ В ЛЕС» Мошенник продавал несуществующие грибы, обманывая жителей Эстонии

Богатое на грибы лето привлекло в социальные сети продавцов грибов, среди которых, как утверждается, оказался мошенник. В группе Facebook «Грибы Эстонии» 30 августа была опубликована предостерегающая запись о возможном мошеннике, продающем поддельные подберезовики.

«ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! Вопрос к людям, которые покупали грибы у Мины Мартин и Мартин Олен. (Это один и тот же человек). Я купила 8 килограммов, сразу же сделала перевод во вторник. Сегодня спросила, отправлены ли грибы и попросила код для отслеживания посылки. Когда я пришла домой, увидела, что сообщение прочитано, и меня заблокировали», - пишет женщина.