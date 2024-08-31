ВИДЕО Жительница Эстонии о нескошенной траве возле детской площадки: ведь там же полно клещей

Возле детской площадки рядом с Kaubmaja ​​в центре Тарту есть непокошенные участки. По словам родителя, с которым поговорила редакция Elu24, его очень беспокоит, что такая большая территория заросла высокой травой. «Оставляет впечатление неухоженности и лени, если честно. Ведь мы столица культуры Европы», - говорит мужчина, которому кажется, что с биоразнообразием перестарались.

«Возле детской площадки есть две клумбы с ограждениями, где растения могут свободно расти. Этого было бы достаточно. А большая лужайка с нескошенной травой представляет опасность из-за клещей, которые там могут быть, и, скорее всего, дети побегут именно туда, в густую траву», - добавляет он, называя этот участок не иначе как «рассадник клещей».