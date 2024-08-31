Нас часто предупреждают о мошенничестве в интернете и учат, как себя обезопасить. Однако доверчивые люди все равно находятся. Одна женщина лишилась денег, решив помочь мужчине, притворявшемуся космонавтом.
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Хочу вернуться на Землю, чтобы жениться: лжекосмонавт выманивал деньги у женщины
История принадлежит золотому фонду Postimees Naine и была впервые опубликована 11 октября 2022 года.
Несмотря на то, что космические полеты хорошо финансируются, один мошенник сумел убедить свою жертву в том, что ему нужны деньги, чтобы вернуться на Землю, и что только она может ему в этом помочь.