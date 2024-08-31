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«Кто отец?» Фанаты подозревают, что Джастин Тимберлейк не является отцом сына Джессики Бил

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Фото: JAVIER ROJAS

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стараются держать своих сыновей как можно дальше от камер, однако иногда мальчики все же появляются на публике.

42-летняя актриса была замечена на Открытом чемпионате США по теннису вместе с 9-летним сыном Сайласом.

Фото: LUKE HALES

Джессика выглядела элегантно в кремовом брючном костюме, а ее сын предпочел разноцветный джемпер от US Polo.

Пользователей сети удивила внешность Сайласа: «Он не похож ни на одного родителя, бывает же такое», «Видимо, малыш пошел в кого-то из бабушек или дедушек», «В нем нет вообще ничего от родителей!» «У этого ребенка, должно быть, есть черты лиц родителей до пластических операций».

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