«Кто отец?» Фанаты подозревают, что Джастин Тимберлейк не является отцом сына Джессики Бил

Пользователей сети удивила внешность Сайласа: «Он не похож ни на одного родителя, бывает же такое», «Видимо, малыш пошел в кого-то из бабушек или дедушек», «В нем нет вообще ничего от родителей!» «У этого ребенка, должно быть, есть черты лиц родителей до пластических операций».