Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стараются держать своих сыновей как можно дальше от камер, однако иногда мальчики все же появляются на публике.
«Кто отец?» Фанаты подозревают, что Джастин Тимберлейк не является отцом сына Джессики Бил
42-летняя актриса была замечена на Открытом чемпионате США по теннису вместе с 9-летним сыном Сайласом.
Джессика выглядела элегантно в кремовом брючном костюме, а ее сын предпочел разноцветный джемпер от US Polo.
Пользователей сети удивила внешность Сайласа: «Он не похож ни на одного родителя, бывает же такое», «Видимо, малыш пошел в кого-то из бабушек или дедушек», «В нем нет вообще ничего от родителей!» «У этого ребенка, должно быть, есть черты лиц родителей до пластических операций».