Total black, брошь-леопард и улыбка: Анджелина Джоли на кинофестивале в Венеции

на уже дважды появлялась на публике в разных образах, а теперь продемонстрировала и новый - на фотоколле фильма «Мария», в котором актриса сыграла главную роль, оперную диву Марию Каллас.

Для выхода в свет 49-летняя Джоли выбрала total black образ, который дополнила брошью Cartier с леопардом - символом фестиваля. Волосы, которые она недавно осветлила, актриса оставила в свободной укладке. Актриса позировала вместе с коллегами по фильму и режиссером Пабло Ларраином.

Фото: Alec Michael

Анджелина Джоли много улыбалась и выглядела расслабленной. Незадолго до фотоколла папарацци засняли ее вместе с ее предполагаемым бойфрендом - британским рэпером Akala, который, видимо, прилетел в Венецию поддержать актрису.

Ранее стало известно, что на Венецианский кинофестиваль также приедет бывший муж Джоли Брэд Питт, с которым они никак не могут завершить судебные тяжбы. Но с ним Джоли не встретится: организаторы составили расписание так, чтобы у бывших супругов не было возможности пересечься - Джоли покинет Венецию до того, как туда прибудет Питт.

Фото: Cinzia Camela