Именитая актриса заявила, что в 20 лет стала жертвой сексуальных домогательств

По ее словам, с 20 лет у нее было несколько эпизодов с домогательствами, которые она переживала довольно тяжело. Она не стала называть конкретных имен, но заявила, что это привело к тому, что ей было трудно сниматься в кино. А потом домогательства повторились, когда ей было за 30.

Тогда во время съемок фильма «Дом духов» к ней в трейлер стал ломиться продюсер Харви Вайнштейн, который сейчас сидит в тюрьме из-за обвинений в изнасилованиях: «Это не было нападением, это просто было дико. Я действительно сочувствую девушкам, которые столкнулись с насилием.

Мне просто повезло, потому что я была известна. Однако я очень хорошо помню то чувство, когда ты ведешь переговоры с человеком, который ведет себя жутко».

По словам 52-летней актрисы, ее занесли в «чёрный список» компании Miramax, которой руководил Харви Вайнштейн. Точную причину этого она не знает, но предположила, что не нравилась ему, потому что «слишком много знала».

в 2020 году Харви Вайнштейна признали виновным в совершении пяти уголовных преступлений, притом что в изнасилованиях и домогательствах его публично обвинили больше 90 женщин. Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

Сейчас Вайнона Райдер представила на 81-м Венецианском кинофестивале фильм «Битлджус Битлджус» - эта картина открывала фестиваль. На красную дорожку Вайнона вышла вместе с Моникой Беллуччи, Кэтрин О'Харой и Дженной Ортегой.