ИССЛЕДОВАНИЕ За что родители чувствуют себя наиболее виноватыми?

Многие родители стараются быть хорошим примером и пить воду вместе с детьми, в то время как другие используют творческие решения, такие как ароматизированная вода и поощрения. Несмотря на все усилия мотивировать своих детей пить воду, 42 процента родителей признаются, что у них самих также есть проблемы с этим.

Особенно в летние месяцы почти треть родителей испытывают трудности с тем, чтобы их дети пили достаточно воды. Часто жаркая погода не заканчивается с летними месяцами, а продолжается и в начале осени.

Исследования показывают, что тенденции в социальных сетях повлияли на потребление воды, и почти половина родителей признают, что их привычки пить воду улучшились именно благодаря социальным сетям. Однако, несмотря на осведомленность и усилия, в летние месяцы потребление воды детьми остается ниже рекомендуемого уровня, при этом дети выпивают в среднем только 4,4 стакана воды в день.

Эксперты предупреждают, что с продолжением жаркой погоды крайне важно избегать обезвоживания. И родителям, и детям следует стараться регулярно пить воду.