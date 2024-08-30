Последняя пятница августа удивила необычайно высокими температурами. Это заставило жителей столицы насладиться последним официальным летним вечером! Смотри в галерее, как люди проводили время на пляже Инглиранд!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как сотни жителей столицы наслаждаются последней теплой пятницей августа
Сегодня столбики термометров достигли почти 30 градусов тепла, побив температурные рекорды по всей стране.
Завтра ночью холодный фронт переместится с Западной Эстонии в Центральную, а днем достигнет Восточной Эстонии. Температуры начнут понижаться с запада. Перед холодным фронтом ожидается дождь, местами грозы и сильные ливни.