Пт, 30.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как сотни жителей столицы наслаждаются последней теплой пятницей августа

Copy

Последняя пятница августа удивила необычайно высокими температурами. Это заставило жителей столицы насладиться последним официальным летним вечером! Смотри в галерее, как люди проводили время на пляже Инглиранд!

Сегодня столбики термометров достигли почти 30 градусов тепла, побив температурные рекорды по всей стране.

Завтра ночью холодный фронт переместится с Западной Эстонии в Центральную, а днем достигнет Восточной Эстонии. Температуры начнут понижаться с запада. Перед холодным фронтом ожидается дождь, местами грозы и сильные ливни.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх