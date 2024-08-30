Назван член королевской семьи, который способен помирить Гарри и Уильяма

По словам бывшего сотрудника дворца, принцесса Беатрис является единственным членом королевской семьи Великобритании, который может «инициировать мир» в длительной вражде принца Гарри с принцем Уильямом.

В этом году рабочая нагрузка принца Уильяма увеличивалась, а его жена Кейт Миддлтон и отец, король Карл ІІІ, брали на себя меньше обязанностей во время лечения онкологии. Тем временем вражда принца Уэльского с его младшим братом продолжала обостряться.

Поэтому принцесса Беатрис «поговорила с двумя братьями, чтобы попытаться улучшить ситуацию».

Принцесса Беатрис. Фото: Henry Nicholls

Беатрис и ее сестра, принцесса Евгения, дочери принца Эндрю, остаются близкими с Гарри и его женой Меган Маркл после того, как дуэт покинул королевскую жизнь в 2020 году.

Евгения даже посещала кузена в США в 2022 году. Она также была единственным лицом из королевской семьи, которое появилось в его документальном сериале для Netflix «Гарри и Меган».

Сообщается, что родные братья не разговаривали друг с другом во время посещения похорон своего дяди в конце лета 2024 года.

После сообщений о том, что Гарри намеревался пропустить мероприятие по соображениям безопасности, герцог в конце концов вылетел в Великобританию, чтобы инкогнито появиться на мемориальной службе.

Похороны стали первым случаем, когда братья увиделись после коронации отца в мае 2023 года.