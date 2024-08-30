Вчера, 29 августа, в маркетинговом и PR-агентстве Polhem состоялась яркая встреча. Корейский бренд косметики Smuuti Skin представил на местном рынке свою новую серию продуктов Peach Barrier, предназначенную для защиты кожи от предстоящих холодов. Смотрите, кто пришел на персиковую вечеринку!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гламурные и красивые собрались в Таллинне на персиковой вечеринке
На красочном мероприятии гостей развлекали фейс-фитнесом под руководством Марион Каттай-Кассихини, за хорошее настроение отвечал DJ Fieldz.
На презентацию новой серии Peach пришли многие известные личности, среди них Эверт Поом, Сейди Воогре и Марибель Вяэна.
В Эстонии новую серию Peach Barrier встречают уже известные продукты Smuuti Skin из серий Watermelon Dew и Kiwi Clear.
Бренд Smuuti Skin появился на финском рынке в январе 2023 года. Первая партия продуктов была распродана всего за два дня благодаря вирусной популярности в TikTok, и некоторые из ключевых продуктов до сих пор трудно найти в продаже.
Смотрите яркую персиковую галерею!