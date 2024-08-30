АУУ, ГДЕ ПРЯЧЕШЬСЯ? Предполагаемую серийную мошенницу с Facebook объявили в розыск

Перевод: Елизавета Лынник

«Предупреждаю людей. Она продает несуществующие товары - собачьи клетки, комоды, зеркала, детскую одежду. Она публикует объявления в различных группах на Facebook. Просит перевести деньги, а затем следуют только извинения и обещания», - утверждал один из многочисленных пострадавших в социальных сетях.

В прошлом году в редакцию также поступали аналогичные сообщения. Суть истории была проста: женщина продавала всевозможные товары на Okidoki, Soov.ee и Facebook Marketplace, а затем просила перевести деньги на ее банковский счет или счет ее близкого человека. Однако, после получения оплаты, женщина якобы исчезала, словно провалилась сквозь землю. Оставались только извинения.

Сегодня полиция объявила Юргенсон в розыск.

Представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) подтвердил, что женщина разыскивается в связи с различными мошенничествами, в том числе и преступлениями, совершенными через различные маркетплейсы.

Разыскиваемая Кристель Юргенсон. Фото: Kuvatõmmis www.politsei.ee

В прошлом году, когда в эфире передачи Kuuuurija вышел сюжет о серийной мошеннице Аннели Мартинсон, которую спустя годы после обмана приговорили к тюремному заключению, руководитель отдела производств Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс отметил, что важно обращать внимание на то, на какой банковский счет просят перевести деньги.

«Мы хотим как можно быстрее и дешевле получить свои товары, и при этом забываем о том, что на самом деле не видим, у кого мы сегодня покупаем эти вещи. Мы не знаем их предыстории», - сказал Прантс.

«Если этот банковский счет зарегистрирован в Латвии или Литве, то это точно вызывает вопросы. Если деньги нужно перевести на счет третьего лица, это тоже очень серьезный повод для сомнений».