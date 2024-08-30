В среду, 28 августа, состоялось грандиозное открытие 81-о Венецианского кинофестиваля, ежегодно собирающего звезд мирового класса! Портал RUS TVNET предлагает взглянуть на модные вечерние наряды церемонии открытия!
ФОТО ⟩ Звезды на открытии Венецианского кинофестиваля: голливудский гламур вернулся!
Тейлор Расселл в платье Chanel.
Дженна Ортега в платье Dior.
Кейт Бланшетт в Armani Privé.
Вайнона Райдер в костюме Битлджус.
Сигурни Уивер в платье Chanel.
Моника Беллуччи в костюме Vivienne Westwood.
Кэтрин О’Хара в платье Oscar de la Renta.
Мариякарла Босконо в платье от Анн Демельмейстер.