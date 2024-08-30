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ФОТО Звезды на открытии Венецианского кинофестиваля: голливудский гламур вернулся!

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Фото: Sipa/Scanpix, TVNET kolāža

В среду, 28 августа, состоялось грандиозное открытие 81-о Венецианского кинофестиваля, ежегодно собирающего звезд мирового класса! Портал RUS TVNET предлагает взглянуть на модные вечерние наряды церемонии открытия!

Тейлор Расселл в платье Chanel.

Фото: SIPA/Scanpix

Дженна Ортега в платье Dior.

Фото: SIPA/Scanpix

Кейт Бланшетт в Armani Privé.

Фото: SIPA/Scanpix

Вайнона Райдер в костюме Битлджус.

Фото: SIPA/Scanpix

Сигурни Уивер в платье Chanel.

Фото: SIPA/Scanpix

Моника Беллуччи в костюме Vivienne Westwood.

Фото: SIPA/Scanpix

Кэтрин О’Хара в платье Oscar de la Renta.

Фото: SIPA/Scanpix

Мариякарла Босконо в платье от Анн Демельмейстер.

Фото: AFP/SCANPIX
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