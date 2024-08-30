Один из подозреваемых в смерти Мэттью Перри может признать свою вину

И как сообщает издание Apnews, один из врачей, Марк Чавес, должен на днях предстать перед федеральным судом Лос-Анджелеса и признать свою вину. Ожидается, что он официально признает себя виновным в сговоре с другим подозреваемым врачом с целью распространения кетамина, от передозировки которого наступила смерть актера.

Известно, что Чавес согласился сотрудничать с прокурорами. В своем соглашении о признании вины врач сказал, что получил кетамин от своей бывшей клиники и от оптового дистрибьютора, которому он выписал поддельный рецепт. После признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Актер Мэттью Перри умер на 54 году жизни. Он был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. Судмедэксперт постановил, что основной причиной смерти была передозировка кетамина. Известно, что долгое время мужчина боролся со своей наркозависимостью и даже проходил лечение в реабилитационном центре. Однако это не помогло.