НАЛЕТАЙ! «Чтобы следующие 20 лет разъезжать!» Эстонский музыкант продает автомобиль с помощью юмористической рекламы

Перевод: Влада Лаевалинд

«Продается отличный автомобиль Subaru Levor. Спокойно разгоняется до 200 километров в час, полный привод, оппозитный двигатель делает сцепление с дорогой в поворотах идеальным, одни шины Michellin чего стоят, в комплекте зимние и летние. Пьет очень мало, CD проигрыватель!!! Обслуживание проходило только в в официальном представительстве, пробег менее 160 тысяч, куплен в декабре 2015 года» - так Саатпалу описывает автомобиль, который он выставил на продажу.

В шутливом объявлении музыкант утверждает, что хочет за машину 10 000 евро и не желает торговаться. «Если вас беспокоит кошачья царапина или полоса от куста сирени на боку, купите в магазине новый электромобиль, на котором невозможно никуда уехать, и скучайте от жизни до самого гроба!»

Саатпалу говорит, что вынужден продать свой автомобиль, поскольку налоги и цены продолжают расти. «С тяжелым сердцем я вынужден обменять свою машину, чтобы следующие 20 лет разъезжать на выступления... Я не тороплюсь, а вот вам стоит!»