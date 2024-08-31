ГОРОСКОП НА 31 АВГУСТА Овнам – не спешить, Ракам – разобраться с делами: что ждет все знаки Зодиака в последний день лета

Позже нужно будет вернуться к делам, которые никак не удавалось завершить в последние несколько недель. Пришло время сконцентрироваться на них, ведь откладывать уже некуда. На этот раз все получается, причем часто результат превосходит все ожидания. День подходит для небольших покупок.

Овен

Не спешите. Начало дня определенно не подходит для того, чтобы принимать важные решения или что-то кардинально менять в жизни. Стоит выбирать несложные дела, заниматься чем-то знакомым и хорошо изученным. Так вы не допустите ошибок и не столкнетесь с трудностями. Вторая половина дня будет благоприятной и насыщенной. Вероятны интересные предложения, а также знакомства, которые откроют перед вами новые горизонты. Ваши умения и таланты не остаются незамеченными, на многих производят сильное впечатление.

Телец

Отличный день. Вы стараетесь не тратить время напрасно, делаете много полезного и для себя, и для других. Привычные задачи вы решаете быстро, от рутинной работы не устаете, а если возникает возможность заняться чем-то совершенно новым, вы ее не упускаете. Многие Тельцы найдут применение своим талантам, о которых прежде мало кому было известно. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им завяжутся интересные знакомства, у вас появятся новые друзья. Не исключено и начало романтических историй. Новые отношения быстро принимают серьезный характер.

Близнецы