Скоро во всех парикмахерских страны? Известная эстонская блондинка встречает осень с новым обликом

Перевод: Елизавета Лынник

Инвестор и популярная ведущая подкаста «Blondcast» Катри Теллер поделилась в Instagram видео, на котором видно, что она встречает осень кардинальной сменой стиля. Ранее Катри ходила с длинными светлыми локонами, а теперь она покоряет новым образом с короткой стрижкой.

«Последний раз настолько короткие волосы были у меня 36 лет назад», - отмечает она под видео и добавляет: «Ничего не изменится, если ничего не менять».

«Все жительницы Эстонии уже завтра побегут к паримахеру!» - шутит кто-то в комментариях. «Очень-очень красиво, хочу также», «Очень круто!» - хвалят многие. Кроме того, Теллер в посте сообщает, что этой осенью продолжит свой популярный подкаст, который некоторое время был на паузе.

«Я решила, что «Blondcast» продолжится!» - сообщает она своим слушателям. «Еще вчера я думала о том, что давно не слушала ни одного подкаста, потому что старые добрые подкасты давно пропали», - пишет кто-то в комментариях. «Какая хорошая новость! Не могу дождаться», - добавляет другой комментатор.