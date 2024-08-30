РАЗВЕ ТАК МОЖНО? Женщины хладнокровно проучили ребенка, кричащего в самолете

В Китае две пассажирки самолета, который следовал из юго-западного города Гуйян в Шанхай, заперли в туалете чужого малыша, который громко плакал.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел 24 августа на борту самолета Juneyao Airlines. Пассажирка Гоу Тинтин сняла на видео, как несет в туалет девочку. Она объяснила это желанием помочь людям, которые страдали от криков малышки. Другая женщина сказала ребенку, что она сможет выйти из туалета, когда прекратит плакать, пишет Unian.

Позже авиакомпания сообщила, что бабушка годовалой девочки позволила пассажиркам «поучить ребенка» таким образом. В Сети Гоу упрекнули за недостаток сострадания и издевательства над ребенком. Та в ответ заявила, что некоторые пассажиры были вынуждены перейти в заднюю часть самолета, чтобы избежать шума, а другие зажимали себе уши салфетками.

«Я просто хотела успокоить ребенка и дать всем отдохнуть», - сказала бабушка.

«Дети в один или два года не могут контролировать свои эмоции. Ничего страшного, если ребенок плачет. Вы тоже плакали в детстве», - написал один из комментаторов.

Другой человек предложил подумать, как сделать общественные места более комфортными для детей. Однако нашлись и те, кто защищал «воспитателей», считая, что их действия оправданы, ведь бабушка девочки не была против.

«Честно говоря, некоторые дети не могут обойтись без определенного урока», - написал пользователь Weibo.

По данным ВВС, в Китае все чаще обсуждают проблему «медвежьих детей» - избалованных малышей, которые кричат в публичных местах или портят имущество. Такое название передает мнение некоторых людей о том, что дети иногда ведут себя как дикие.