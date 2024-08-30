Вот и подходит к концу очередное лето. Мы решили узнать, как его провели эстонские знаменитости. Цветочная фея Татьяна Тридворнова, стилист Алексей Солтан и другие рассказали, чем им запомнится лето 2024 года.
Путешествия, концерты, свадьба и ЧМ по футболу: эстонские знаменитости рассказали, как провели лето
Алексей Солтан, стилист и модель
«Не только этим летом, но и прошлым, я очень много путешествовал. Это видно и на моей странице в Instagram. Последняя поездка была в Амстердам. Я очень люблю этот город и часто там бываю. В этот раз я ездил на концерт Джастина Тимберлейка - это было очень круто и атмосферно.
Я вообще люблю путешествовать по Европе. Люблю эту атмосферу: люди добрые, приветливые, улыбчивые. Был несколько раз в Испании, месяц назад был в Италии на фестивале всемирно известных диджеев - это тоже было незабываемо.
Если коротко - путешествовал много, и это очень круто. Всем советую ценить время, тратить больше на себя, на путешествия и наслаждаться моментом, потому что жизнь очень-очень скоротечна. К сожалению, люди часто сожалеют о потерянном времени, а путешествия - это самые яркие эмоции. Это знакомство с интересными людьми, с интересными местами, классная еда - чем не комплекс эмоций».
Андрей Титов, журналист
«Этим летом у меня было довольно много поездок и по Эстонии, и за ее пределами. Традиционно в родном море так ни разу и не искупался. Хотя одна поездка в Пярну была предпринята именно с этой целью, но в тот день выдалась совсем не пляжная погода, поэтому, стоя на берегу, смотрел, как в воде отважно плещутся дети.
Зато, например, открыл для себя Черногорию. Не то чтобы это была страна мечты, куда жуть как хотелось поехать, но в какой-то момент начало казаться, что у меня уже не осталось знакомых, которые там не побывали. Поэтому решил тоже "поставить галочку".
Поставил. И не пожалел. Но, как по мне, это на один раз. Страна безумно красивая и неоправданно дорогая. Уровень сервиса оставляет желать лучшего. Основное посмотреть успел. А вишенка на торте - аэропорт Тивата на пути обратно. Хуже аэропорта я в жизни не видел. Так что второй раз ехать туда не хочется.
Ярким впечатлением стала поездка с сыном на Суперкубок УЕФА в Варшаве, где мадридский "Реал" обыграл итальянскую "Аталанту". Потрясающая атмосфера забитого до отказа 60-тысячного стадиона, лучшие футболисты мира всего в десятке метров от тебя - это зрелище, уверен, впечатлит даже человека, от футбола довольно далекого. Ну и сама Варшава, где я не был лет 25, стоит того, чтобы провести в ней хотя бы пару дней. Кстати, нашего туриста там приятно удивят цены: они ниже наших».
Татьяна Тридворнова, флорист, автор международного проекта «Бал цветов»
«Я очень люблю лето. Для меня это время года всегда наполнено интересными проектами и удивительными событиями. И это лето не стало исключением. Самым блистательным праздником, пожалуй, стал для меня и моей команды юбилей «Бала цветов». Этим летом мы отмечали 25 лет. Красивый праздник в парке Кадриорг подарил нам чудесную погоду, прекрасную музыкальную программу и настоящий калейдоскоп цветочной красоты.
Летом все говорят еще об отдыхе. Но для меня самый любимый отдых, когда сделаешь проект и потом можешь остаться в той же стране немного попутешествовать. Так и на этот раз случилось. В начале лета меня пригласили оформить интереснейшее частное мероприятие на Лазурном Берегу Франции. И я с удовольствием, после творческой и интенсивной любимой работы, посетила живописные места Прованса и Лазурного Берега.
А поездка в вечный город Рим довершила удивительную картину моего лета. Мне удалось посетить невероятные места, которые закрыты для туристов. У меня такая прекрасная и красивая работа, что трудно провести четкую грань между ней и отдыхом.
Но справедливости ради, надо сказать, что лето в тех южных краях уж очень жаркое. И с большим удовольствием я еще провела летние дни в Эстонии под моим любимым девизом: "Люби и знай свой край!" Очень люблю наши восхитительные водопады. Тихий и уютный пикник с подругами на природе меня радует не меньше блистательных проектов в Монако. Лето клониться к завершению. Немного грустно, но зато есть, что вспомнить. А впереди чудесная пора золотой осени с ее яркими красками и новыми проектами. Встретим нашу осень с радостью!»
Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу
«В этом году мое лето прошло без каких-то больших событий и, слава богу, без больших происшествий. В силу того, что старший ребенок закончил свой первый учебный год в школе, вслед за которым наступили заслуженные - и, судя по его реакции, долгожданные - каникулы, довольно много времени я проводил с ним, насколько это позволяла работа.
Парламент после Иванова дня обычно не собирается на заседания, не считая нескольких внеочередных, но политическая работа продолжается за его стенами и летом, пусть и в несколько более спокойном ритме. Чего стоит хотя бы кампания, прошедшая перед выборами в Европейский парламент в начале июня.
Отдельного упоминания заслуживает поездка в Мюнхен в июне на матч открытия чемпионата Европы по футболу: для меня, футбольного фаната с детства, это было весьма запоминающимся и доселе беспрецедентным событием.
Еще из несомненно важного - в июле отмечали юбилей любимой тещи. Это лето вообще во многом прошло в семейном кругу, что приятно. Посетили пару летних концертов на Певческом поле, смотрели тот же футбол и Олимпиаду, много гуляли на свежем воздухе, когда погода позволяла, а под конец лета выбрались на неделю в теплую страну, чему все, но особенно дети, были несказанно рады.
А в завершение августа я вернулся к немного позабытому в последнее время увлечению бегом, приняв участие в Маардуском забеге Maardu City Run - после паузы более чем в полтора года бежать было довольно тяжело, особенно в жаркую солнечную погоду при температуре около 28 градусов, но в целом я доволен.
Желаю всем хорошей и успешной осени, а всех школьников и их родителей поздравляю с началом нового учебного года!»
Анна Микконен-Берг, бизнес-леди и модель
«У меня выдалось крайне неактивное лето. Но именно этим летом я вышла замуж. Расписались в семейном кругу, в планах отметить свадьбу с друзьями с размахом в будущем году. Для этого готовим сюрприз. Я взяла двойную фамилию - теперь я Микконен-Берг.
А самое главное событие этого лето - мы с мужем ждем ребенка. После троих девочек наконец ждем мальчика, поэтому немного волнительно - как это быть мамой сына».
Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу
«Это лето порадовало меня не только интересными события, но и открытиями. Но обо всем по порядку.
Во-первых, я провела много времени со своей семьей, не отвлекаясь на работу. Ненормальный график депутата с ночными заседаниями - большое испытание для домашних, а летом я, как мама и жена, всегда рядом. Это сближает и помогает всецело осознать важность семьи и хороших отношений.
Во-вторых, этим летом я впервые приняла участие в выборах в Европарламент. Голосов я набрала немного - сыграла роль недавняя смена партии и дискредитирующая мощная кампания против меня - но главным для меня было то, что я вообще прошла в финал в составе партии Реформ и приняла участие в этой гонке. Ведь от каждой партии в выборах в ЕП может принять участие лишь девять человек. Меня выбрали в этот список, и уже это было победой и признанием.
В-третьих, этим летом я посвятила много времени чтению различных исследований, связанных с манипуляциями сознанием людей. Я искала ответ на вопрос, почему современные люди склонны безоговорочно доверять тем, кто совершенно безответственно играет на их эмоциях, представляет их вниманию лишь часть правды, к которой примешаны ложь, домыслы, стереотипы. Мне так же было интересно понять, почему для многих социальные сети стали основным источником информации, тогда как обычным СМИ и журналистам они перестали доверять. Говоря, коротко, я докопалась до сути и готова поделиться своими выводами с тем, кому они интересны. Мне хочется, чтобы люди принимали важные решения, основываясь на критическом мышлении, а не просто реагировали на эмоциональные стимулы и вбросы в социальных сетях.
В-четвертых, я смогла восстановить свое душевное равновесие после очень тяжелого года. Именно этим летом я осознала, насколько силен и несгибаем мой внутренний стержень. Я осталась верна своим главным принципам: работа над сплочением общества, качественное образование и объективное информирование людей. Как ни странно, но тонны хейта, проклятий и пожеланий неминуемой политической смерти, которые были обрушены на меня из-за смены партии, только добавили мне уверенности в себе и в моем пути. Ненавидят и много говорят о тех, кого опасаются, а слабый оппонент никому не интересен. Так что из политической бури я вышла более сильной и спокойной, чем была раньше.
В-пятых, этим летом я покорила крутую гору в Андалузии в условиях 35-градусной жары практически без видимой тропы. Я думала, что не справлюсь, но я смогла это сделать. И это было совершенно необыкновенное чувство безграничной радости и осознания того, что все барьеры лишь в твоей собственной голове. А если ты поставишь реальную цель и хорошенько потрудишься, то нет ничего невозможного».