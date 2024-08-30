Путешествия, концерты, свадьба и ЧМ по футболу: эстонские знаменитости рассказали, как провели лето

Алексей Солтан, стилист и модель

Алексей Солтан. Фото: личный архив

«Не только этим летом, но и прошлым, я очень много путешествовал. Это видно и на моей странице в Instagram. Последняя поездка была в Амстердам. Я очень люблю этот город и часто там бываю. В этот раз я ездил на концерт Джастина Тимберлейка - это было очень круто и атмосферно.

Я вообще люблю путешествовать по Европе. Люблю эту атмосферу: люди добрые, приветливые, улыбчивые. Был несколько раз в Испании, месяц назад был в Италии на фестивале всемирно известных диджеев - это тоже было незабываемо.

Если коротко - путешествовал много, и это очень круто. Всем советую ценить время, тратить больше на себя, на путешествия и наслаждаться моментом, потому что жизнь очень-очень скоротечна. К сожалению, люди часто сожалеют о потерянном времени, а путешествия - это самые яркие эмоции. Это знакомство с интересными людьми, с интересными местами, классная еда - чем не комплекс эмоций».

Андрей Титов, журналист

Андрей Титов с сыном. Фото: личный архив.

«Этим летом у меня было довольно много поездок и по Эстонии, и за ее пределами. Традиционно в родном море так ни разу и не искупался. Хотя одна поездка в Пярну была предпринята именно с этой целью, но в тот день выдалась совсем не пляжная погода, поэтому, стоя на берегу, смотрел, как в воде отважно плещутся дети.