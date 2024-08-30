Американская актриса Анджелина Джоли 29 августа появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля по случаю премьеры фильма «Мария», в котором сыграла главную роль - греческой оперной певицы Марии Каллас.
Красная помада и нюдовый наряд: Анджелина Джоли затмила всех на красной дорожке кинофестиваля в Венеции
People отмечает, что знаменитость «блистала» на премьере в нюдовом макси-платье c драпировкой от австралийского модельера Тамары Ральф, дополнив образ меховой накидкой. Описывая образ звезды, редакция отметила, что светлые волосы Джоли были уложены в непринужденную прическу с пробором набок, а ее образ был «достаточно простым, за исключением ярко-красной помады, которая сочеталась с ее ногтями и оживляла монохромный ансамбль».
Накануне фестиваля Джоли сменила цвет волос, покрасив их в «медовый блонд» – идеальный оттенок для конца лета и начала осени.
Режиссером фильма «Мария» является чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин, продюсером выступила компания Fremantle. Джоли сыграла в ленте о Каллас главную роль.