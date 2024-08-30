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Красная помада и нюдовый наряд: Анджелина Джоли затмила всех на красной дорожке кинофестиваля в Венеции

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Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли. Фото: FABIO FRUSTACI

Американская актриса Анджелина Джоли 29 августа появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля по случаю премьеры фильма «Мария», в котором сыграла главную роль - греческой оперной певицы Марии Каллас.

People отмечает, что знаменитость «блистала» на премьере в нюдовом макси-платье c драпировкой от австралийского модельера Тамары Ральф, дополнив образ меховой накидкой. Описывая образ звезды, редакция отметила, что светлые волосы Джоли были уложены в непринужденную прическу с пробором набок, а ее образ был «достаточно простым, за исключением ярко-красной помады, которая сочеталась с ее ногтями и оживляла монохромный ансамбль».

Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли. Фото: Pool Photo Events 04/IPA/SIPA

Накануне фестиваля Джоли сменила цвет волос, покрасив их в «медовый блонд» – идеальный оттенок для конца лета и начала осени.

Режиссером фильма «Мария» является чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин, продюсером выступила компания Fremantle. Джоли сыграла в ленте о Каллас главную роль.

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