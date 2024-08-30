ФОТО Похудевшая Кристина Агилера обнажилась для обложки модного глянца

Популярной певице удалось скинуть 23 килограмма. Пока в Cети ходят слухи о том, употребляла ли она таблетки для похудения или препарат для диабетиков Ozempic, звезда демонстрирует изящную фигуру в облегающем наряде. Недавно Агилера украсила популярный глянец Paper.