Онкобольную Кейт Миддлтон заметили на пляже с детьми

С тех пор как она поделилась с миром новостями о своем диагнозе рак, принцесса Уэльская сделала лишь несколько публичных появлений. В конце лета 2024 года будущая королева посетила воскресную службу в церкви вместе со своим мужем принцем Уильямом и их старшим сыном принцем Джорджем. Теперь некоторые местные жители заметили, как семья Уэльских проводит время на берегу моря в Норфолке.

Очевидцы сказали, что видели здесь Кейт с 11-летним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи, которые ели рыбу с картошкой от местного пляжного продавца.

«Я был поражен, когда приехал в Eric's в Торнгеме и увидел Кейт и детей», - рассказал очевидец.

Хотя принцесса Уэльская отошла от публичного внимания в 2024 году, многочисленные отчеты предполагают, что она пытается положить конец вражде в королевской семье. Источник сообщил, что Кейт пыталась наладить отношения между своим мужем принцем Уильямом и его братом принцем Гарри.

Королевский эксперт Кристофер Андерсен утверждал, что Кейт стремится восстановить разрушенные отношения в семье.

«На одну тучу меньше нависло бы над головой королевской семьи», - отметил эксперт.