«Счастье стучится к вам»: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым крупно повезет в сентябре

Дева. Представителей земного знака будет везде сопровождать удача. Особенно Девам повезет в финансовых делах и личной жизни.

Скорпион. Представители водного знака поймают удачу за хвост на работе. Начальство увидит в вас ответственного сотрудника и доверит интересные и прибыльные проекты.

Стрелец. Представители огненного знака поймают вдохновение и займутся творчеством. Стрельцы смогут реализовать планы, и они при этом принесут достойную прибыль.

Водолей. Представители воздушного знака столкнутся с удачей во всех сферах жизни. Сейчас для Водолеев благоприятное время заключать крупные сделки, совершать крупные покупки, налаживать личную жизнь.

Рыбы. Представителям водного знака после 1 сентября можно все. Рыбы не прогадают, если откроют свое дело, примут участие в крупных сделках, начнут резко продвигаться по карьерной лестнице.