Босс Ryanair хочет, чтобы аэропорты ограничили продажу алкоголя пассажирам перед рейсами

Именно высокий уровень потребления алкоголя и наркотиков пассажирами, на ряду с массовыми задержками рейсов по всей Европе этим летом, приводят к вспышкам ярости во время полетов, заявил он в интервью The Independent.

«Мы видим рекордные цифры. Мы и большинство авиакомпаний по всей Европе наблюдаем резкий рост, особенно этим летом, недовольных пассажиров на борту. Я думаю, что реальная проблема заключается в том, что задержки рейсов этим летом достигли рекордного уровня, поэтому люди проводят время в аэропортах, выпивая перед посадкой в ​​самолет», – пожаловался О'Лири.

По его словами, драки между пассажирами на борту самолета на данный момент являются самой большой проблемой, с которой сталкиваются экипажи.

«Сейчас мы, вероятно, имеем дело по крайней мере с одним серьезным случаем нападения в неделю. Пять или десять лет назад это было бы почти нулевым», – рассказал глава Ryanair.

В то же время он подчеркнул, что пассажиры под наркотиками являются куда более проблемными, чем те, кто просто злоупотребляет алкоголем.

«Вы всегда будете иметь пьяных пассажиров, но пьяные пассажиры, как правило, засыпают. Пьяные пассажиры, которые принимают порошок и таблетки, становятся агрессивными», – пояснил О'Лири.

Глава Ryanair также рассказал, что его авиакомпания уже подала соответсвующие заявления в правительства по всей Европе.