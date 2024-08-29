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Проводим лето красиво: в Ласнамяэ вновь заработает один из крупнейших парков аттракционов в Балтии

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Фото: Промо.

С 30 августа в Ласнамяэ на парковке Lasnamäe Centrum открывается один из самых больших парков аттракционов в странах Балтии - Sky Tivoli MEGAPARK.

В парке развлечений Sky Tivoli будут представлены более 15 аттракционов для всей семьи. Специально к началу учебного года парк Sky Tivoli привозит, как новые, так и уже полюбившиеся аттракционы для всей семьи.

В лунапарке будут представлены: Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Autodrom с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. А также совершенно новую для Приблатики комнату страха - Zombieland. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Shrek, Labirünt, Luiged, Avengers, Space Mission, Sky Jump, Loterii, Batuudid, а также многие другие.

Каждые выходные в Sky Tivoli будут проходит различные бесплатные мероприятия и фестивали:

  • 31 августа - мероприятие для всей семьи Tere, kool!
  • 7 сентября - фестиваль уличной еды Suur Lasnamäe Toidutänav

Sky Tivoli MEGAPARK открыт с 30 августа по 15 сентября.

Часы работы:

Понедельник - Пятница 15:00 - 21:00

Суббота - Воскресенье 12:00 - 22:00

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