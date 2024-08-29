Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал об особом празднике в его семье, а также порадовал архивными фотографиями, пишет ТСН.
Сильвестр Сталлоне сообщил о важном празднике в семье и показал себя с женой в молодости
Старшая дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и его жены, актрисы и модели Дженнифер Флавин, отмечает день рождения. Поэтому на своей странице в Instagram актер нежно поздравил Софию с праздником. Знаменитость показал их архивное фото, где он еще молодой с женой держал совсем маленькую дочь на руках. Также Сталлоне опубликовал и фото, сделанные относительно недавно. В частности, артист продемонстрировал, как София росла и менялась с годами.
Также звезда Голливуда адресовал дочери теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Артист отметил, какие качества ценит в Софии, и подчеркнул, что с ее появлением мир стал лучше.
«С днем рождения, мою прекрасную дочь Софию! Это фото будто бы вчера было сделано. Мы так гордимся щедростью, креативностью и добром, которое ты несешь в мир», - отметил актер.