Андрей Макаревич раскрыл истинные чувства к Пугачевой: «Я ее люблю»

Как известно, Макаревич уже много лет дружит с Пугачевой и ее мужем - юмористом Максимом Галкиным. Их дружба стала еще крепче после того, как артисты публично выступили против войны в Украине.

В одном из своих последних интервью лидер «Машины времени» прокомментировал дружбу с юмористом и певицей. Он признался, что последний раз они виделись в Латвии во время фестиваля Лаймы Вайкуле, и раскрыл настоящие чувства к Алле. Макаревич не скупился на комплименты и назвал Пугачеву талантом.

«В Латвии и общались в последний раз на фестивале у Лаймы. Я ее очень люблю. Она замечательная женщина. Она мудрая, красивая. Она очень талантливая. Она - мужественная», - отметил Андрей.