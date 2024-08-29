Поклонники королевской семьи замерли в напряжении. Стало известно, что дворец активно занялся подготовкой к смерти онкобольного монарха.
75-летний Карл III готовится к смерти: какие правки внесены в его секретный протокол
Протокол «Менайский мост» - это четкая последовательность действий на случай смерти короля Карла III. И в этом нет ничего зловещего или жуткого. С Британской Короной связано множество традиций, которые должны быть соблюдены безукоризненно, и похороны монарха - не исключение.
Планируется значимое событие задолго до необходимости и буквально по минутам. Ведь когда наступит час, немудрено растеряться... Не каждый же день произносится фраза «Король умер, да здравствует Король».
Что же содержится в протоколе «Менайский мост»?
Название посмертного плана у каждого монарха Британии индивидуальное. Оно исходит от местности, которая была прочно связана с персоной. К примеру, Менайский мост находится в Уэльсе. А Карл III носил титул принца Уэльского дольше всех своих знаменитых предков: 64 года. Раньше такие наименования были нужны, чтобы на самом деле сохранить план в тайне. Так у недоброжелателей не было шансов перехватить секретные распоряжения. Теперь же в этом нет прямой необходимости, так что архитектурное название протокола - всего лишь дань традиции.
Разумеется, его детали простым смертным недоступны. На то протокол и секретный. Это требуется для того, чтобы строго следовать правилам безопасности. Известно, что документ содержит список тех, кого первыми оповестят о смерти короля, указание приспустить флаги на госучреждениях, инициация периода официального траура.
Когда был разработан протокол «Менайский мост»?
Протокол на случай смерти Карла III составили сразу после того, как был исполнен его предшественник - «Лондонский мост», то есть после смерти королевы Елизаветы II. При дворе прекрасно понимали, что Чарльз, он же Карл - не молод и траурные распоряжения могут потребоваться в любую минуту. Спустя некоторое время стало понятно, что «Менайский мост» актуален, как никогда. Ведь у новоиспеченного монарха обнаружили онкологию.
Да, он проходит лечение и старается вести активный образ жизни, но в последнее время тяжесть ситуации скрывать становится труднее. Карлу III рекомендовано больше отдыхать и реже появляться на публике. Но он плохо слушает советы, чем очень расстраивает свою супругу Камиллу.
Какие изменения были внесены в протокол «Менайский мост»?
И вот, издание Daily Beast сообщило, что протокол решили обновить. Конечно, дотошные поклонники короны немедленно начали искать в этом тайные знаки. Но на самом деле, ничего критичного не произошло.
Через каких-то два месяца Карлу III исполнится 76 лет, и болезнь неумолимо крадет его время. Поэтому придворные загодя причесывают распоряжения. Все же с 2022 года, когда был составлен изначальный вариант «Менайского моста», многое поменялось. Как минимум, пандемия коронавируса была отменена, а вместе с тем - и ряд социальных ограничений.
К сожалению, теперь такая процедура будет проходить с определенной периодичностью, пока не появится новый протокол - уже для принца Уилльяма, который стоит первым в очереди на трон.
Как себя сейчас чувствует Карл III?
75-летний король посещает светские мероприятия, на которых его присутствие обязательно. Недавно в Шотландии проходили ежегодные Игры горцев, и Карл при полном параде (а для Шотландии это значит килт) предстал перед толпой. Он был в хорошем расположении духа, несмотря на вполне себе предсказуемую для тех краев непогоду. Судя по тому, как монарх радуется вниманию подданных, о «Мосте» он не сильно задумывается.