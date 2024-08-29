75-летний Карл III готовится к смерти: какие правки внесены в его секретный протокол

Протокол «Менайский мост» - это четкая последовательность действий на случай смерти короля Карла III. И в этом нет ничего зловещего или жуткого. С Британской Короной связано множество традиций, которые должны быть соблюдены безукоризненно, и похороны монарха - не исключение.

Планируется значимое событие задолго до необходимости и буквально по минутам. Ведь когда наступит час, немудрено растеряться... Не каждый же день произносится фраза «Король умер, да здравствует Король».

Что же содержится в протоколе «Менайский мост»?

Название посмертного плана у каждого монарха Британии индивидуальное. Оно исходит от местности, которая была прочно связана с персоной. К примеру, Менайский мост находится в Уэльсе. А Карл III носил титул принца Уэльского дольше всех своих знаменитых предков: 64 года. Раньше такие наименования были нужны, чтобы на самом деле сохранить план в тайне. Так у недоброжелателей не было шансов перехватить секретные распоряжения. Теперь же в этом нет прямой необходимости, так что архитектурное название протокола - всего лишь дань традиции.

Разумеется, его детали простым смертным недоступны. На то протокол и секретный. Это требуется для того, чтобы строго следовать правилам безопасности. Известно, что документ содержит список тех, кого первыми оповестят о смерти короля, указание приспустить флаги на госучреждениях, инициация периода официального траура.

Когда был разработан протокол «Менайский мост»?