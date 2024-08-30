ГОРОСКОП НА 30 АВГУСТА Что ждет все знаки Зодиака в последнюю пятницу лета?

Лучше не планировать на утро каких-то особенно важных и утомительных дел, а посвятить это дело приятному занятию, уже не раз поднимавшему вам настроение. Можно встретиться с друзьями; найдется масса интересных тем для разговора. Подходит это время и для поездок, они дарят яркие впечатления, пишет Дворец.
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Позже наступит плодотворное время, подходящее для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, завершить то, что было начато раньше. Вечер дает шанс сделать удачные покупки. Будет шанс приобрести именно те вещи, о которых вы давно мечтали.
Овен
Благоприятный день для новых начинаний. Можно без долгих раздумий соглашаться на интересные предложения, которых сегодня будет немало. Радует общение со старыми знакомыми, они делятся хорошими новостями и поддерживают многие ваши идеи. Подходит день и для романтического свидания. Если вы хотите произвести на кого-то хорошее впечатление, сделать это удастся без труда. С любимым человеком легко найти общий язык, вы понимаете друг друга с полуслова. Можно обсудить какие-то важные вопросы, не опасаясь разногласий.
Телец
Вы энергичны, решительны и уверены в себе. Ни одна преграда не заставит вас остановиться и отказаться от задуманного; ни одна проблема не останется нерешенной. Вы охотно помогаете тем, кто просит об этом, стараетесь не отказывать близким. Полезно проявлять инициативу: окружающие всегда поддерживают вас, одобряют даже самые смелые ваши идеи. Вторая половина дня подходит для общения с родственниками, каких-то семейных мероприятий. Можно обсуждать вопросы, касающиеся общего имущества и финансов. Найдется решение, которое всем понравится.
Близнецы
Лучше не принимать важных решений в начале дня. Это время, когда эмоции очень сильны, и под их влиянием вы рискуете совершить то, о чем позже придется пожалеть. Люди, которые хорошо вас знают, дают отличные советы. Стоит к ним прислушаться. Вторая половина дня будет удачной. Вероятны хорошие новости, некоторые Близнецы получат известия от людей, о судьбе которых беспокоились. Будет шанс восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы внимательны к близким, они отвечают тем же.
Рак
Благоприятный день для того, чтобы подумать о чем-то важном, обсудить серьезные вопросы с близкими. Вы не проявляете легкомыслия, рассчитываете на собственные силы, а не на везение или удачное стечение обстоятельств. Это позволяет избежать ошибок, а также ложных ожиданий и напрасных надежд. Об отдыхе тоже не стоит забывать. День хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы. Можно провести какие-то оздоровительные процедуры – они будут эффективными. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи.
Лев
Не теряйте спокойствия и не поддавайтесь на провокации в начале дня. В это время будет не так-то просто сохранять самообладание. Окружающие не всегда понимают вас правильно, часто приходится не раз и не два объяснять простейшие вещи. Выручает чувство юмора: благодаря ему вам удается сгладить многие острые углы. Вторая половина дня будет куда проще. Настроение заметно улучшается, да и ладить с окружающими становится проще. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Некоторые Львы услышат признания, о которых втайне мечтали.
Дева
В начале дня возможны мелкие потери, досадные недоразумения. Это не лучшее время для покупок, потому что вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, можете потратить значительную сумму на пустяки. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, поддержка звезд становится ощутимей. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обдумать сложные вопросы, обсудить их с близкими, найти решение. Даже если порой возникают разногласия, удается избежать горячего спора, обид и взаимных претензий.
Весы
Отличный день. Многое складывается удачнее, чем вы могли ожидать. Вы внимательны, часто замечаете возможности, которых не увидели другие, и всегда ими пользуетесь. Будет шанс достичь какой-то давно поставленной цели или успешно завершить дело, которому было отдано немало сил. Ладить с окружающими легко, ведь вы многих понимаете с полуслова. Удастся положить конец затянувшимся спорам, наладить отношения с теми, к кому долго не получалось найти подход. Можно обсуждать непростые вопросы. Есть шанс достичь компромисса.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужных вещей. Простые и привычные домашние дела помогают настроиться на конструктивный лад. Многим Скорпионам удается разобраться в собственных чувствах и желаниях, понять, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Будет возможность восстановить какие-то старые связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Окружающим нравятся ваши искренность и открытость, наверняка кто-то захочет познакомиться с вами поближе, подружиться. Не исключено и начало романтических историй.
Стрелец
Насыщенный и беспокойный день. Вам предстоит общаться с очень разными людьми, и к каждому нужно найти подход. Кто-то другой с этим вряд ли справился бы, а вот вам все хорошо удается. Могут появиться новые союзники. Общие дела сближают, и вы вскоре подружитесь с теми, с кем сегодня начали сотрудничать. Вероятны неожиданные визиты, причем не исключено, что гости захотят остаться надолго. Некоторым Стрельцам придется изменить планы, отложить собственные дела, чтобы позаботиться о других. Все происходящее не портит вам настроения.
Козерог
День приносит переживания и волнения. Иногда для них есть причина, но чаще речь идет о пустяках, к которым вы относитесь слишком серьезно. Хорошо, если рядом будет человек, способный поддержать вас, дать хороший совет или просто выслушать. Лучше отложить серьезные разговоры. Стоит заняться чем-то полезным. Это могут быть самые простые повседневные дела – они отвлекают от неприятных мыслей, радуют возможностью быстро получить результат. Могут появиться необычные идеи. Вы вскоре реализуете их вместе с друзьями.
Водолей
Удачный день. Многие вопросы, над которыми вы размышляли в последнее время, решаются сами собой, причем самым благоприятным для вас образом. Неожиданно на вашу сторону встают люди, которых вы прежде считали соперниками. Их поддержка оказывает очень своевременной. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Радует общение с близкими, день дарит много приятных моментов семейным представителям знака. Будет повод для небольшого домашнего праздника, дружеской вечеринки, на которой все отлично проведут время.
Рыбы
Беспокойный, но все же неплохой день. Вы узнаете много интересного. Информация противоречива, и не лишним будет проверить ее еще раз, но она может натолкнуть на отличные идеи или помочь разобраться в неоднозначной ситуации. Окружающим не всегда понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Но вам удается не только объяснить все, но и заразить скептиков своим энтузиазмом. День обещает хорошие новости Рыбам, которые в последнее время ждали решения какого-то важного финансового или имущественного вопроса.