ГОРОСКОП НА 30 АВГУСТА Что ждет все знаки Зодиака в последнюю пятницу лета?

Позже наступит плодотворное время, подходящее для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, завершить то, что было начато раньше. Вечер дает шанс сделать удачные покупки. Будет шанс приобрести именно те вещи, о которых вы давно мечтали.

Овен

Благоприятный день для новых начинаний. Можно без долгих раздумий соглашаться на интересные предложения, которых сегодня будет немало. Радует общение со старыми знакомыми, они делятся хорошими новостями и поддерживают многие ваши идеи. Подходит день и для романтического свидания. Если вы хотите произвести на кого-то хорошее впечатление, сделать это удастся без труда. С любимым человеком легко найти общий язык, вы понимаете друг друга с полуслова. Можно обсудить какие-то важные вопросы, не опасаясь разногласий.

Телец

Вы энергичны, решительны и уверены в себе. Ни одна преграда не заставит вас остановиться и отказаться от задуманного; ни одна проблема не останется нерешенной. Вы охотно помогаете тем, кто просит об этом, стараетесь не отказывать близким. Полезно проявлять инициативу: окружающие всегда поддерживают вас, одобряют даже самые смелые ваши идеи. Вторая половина дня подходит для общения с родственниками, каких-то семейных мероприятий. Можно обсуждать вопросы, касающиеся общего имущества и финансов. Найдется решение, которое всем понравится.

Близнецы