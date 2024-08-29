Горячая эстонская певица IVI выпустила дебютный альбом

Работа над альбомом CHANGES велась в сотрудничестве с продюсером Coullin, что позволило IVI создать уникальный мир, сочетающий в себе элементы современного поп-звучания и ретро стиля. Этот альбом отличается не только музыкальной многогранностью, но и глубиной эмоционального содержания, отражающей творческий путь IVI.

IVI впервые заявила о себе в 2021 году, когда ее сингл Day x Night стал самой популярной песней года на Raadio 2. В 2024 году сингл IVI-DIVAS стал вирусным хитом в социальных сетях, собрав более 80 000 публикаций в Instagram и сделав певицу настоящей сенсацией.

CHANGES - это больше, чем просто музыкальный альбом. Это приглашение в мир IVI, где прошлое встречается с будущим, а эмоции выражаются через запоминающиеся мелодии и динамичные ритмы. IVI уже заявила о себе как о новом голосе на эстонской и международной музыкальной сцене, и ее дебютный альбом CHANGES обещает закрепить ее успех.