Обнародован полный список исполнителей фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который уже на следующей неделе в седьмой раз пройдет в Нарве.
СКУЧНО НЕ БУДЕТ! ⟩ Объявлена полная музыкальная программа фестиваля Station Narva
Station Narva 2024 состоится с 5 по 8 сентября. Музыкальная программа пройдет в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro.
К выступающим в Нарвском музее хедлайнерам, среди которых психоделик-рок-гиганты Spiritualized и грайм-звезда Flowdan из Англии, присоединились финский авангардист Пелккя Поутанен, дуэт Modulshtein и актрисы MariQ, а также проект ODIN нарвского музыканта Кирилла Смирнова и Алика в качестве специального гостя NOËP. На афтепати в Art Club Ro-Ro, среди прочих, выступят Buzhold, mariin k., Tabloited и MEGAMEGA Superstar.
Целых три артиста пополнили список выступающих в субботу в Нарвском музее. Во внутреннем дворе замка можно будет насладиться голосовой эквилибристикой от финской этноавангардистки по имени Пелккя Поутанен, которая работает в диапазоне от финно-угорской традиции до горлового пения. На этой же сцене выступит ODIN, он же Кирилл Смирнов (Avenue, Avenova) из Нарвы, который исполнит tech house программу, основанную на редких записях разных народов мира. Алика присоединится к NOËP в качестве специального гостя на главной сцене Северного двора.
В фортепианном зале Refectorium будет представлена совместная программа занимающегося созданием электронной музыки Modulshtein и певицы и актрисы MariQ. Их совместный проект исполнит ряд композиций на базе творчества ОБЭРИУ, авангардного коллектива русских футуристов, основанном Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Эта программа является частью театральной постановки «Очень много солнца», премьера которой состоится в Русском театре Эстонии в сентябре.
В оба вечера музыкального фестиваля, по окончании программы в Нарвском музее, гостей ждут на шумные и веселые афтепати в Art Club Ro-Ro, который расположен на берегу реки.
В пятницу вечером на верхнем этаже Ro-Ro выступят танцевальный арт-поп-дуэт MEGAMEGA Superstar и панк-рок-группа Tabloited из Кохтла-Нымме, которые обещают коллаборацию с нарвским приглашенным солистом. На открытой площадке Ro-Ro гостей ждут сеты от местной диджейской группы Surf to the Beat, которые играют музыку в диапазоне от инди-дэнса до техно.
В заключительный вечер музыкальной части фестиваля верхние этажи Ro-Ro будут сотрясаться юными героями нойз-рока. На сцену выйдет дрим-поп-супергруппа mariin k во главе с Марийн Калликорм, уроженкой Ида-Вирумаа и гитаристкой бэнда британской легенды Tricky, а также квартет Buzhold, играющий смесь гранжа и шугейза. На открытой площадке Ro-Ro выступят рэп-группа SizeoptimaL из Нарва-Йыэсуу, Sound in Noise, драм-н-бэйс-диджей и продюсер с богатым международным послужным списком, а также диджеи из команды Station Narva.
Всего на фестивале Station Narva в этом году выступят более 20 артистов. В число ранее объявленных хедлайнеров вошли гиганты спейс-рока Spiritualized и обладатель Грэмми, звезда грайма Flowdan из Англии, а также Go-A, которая представляла Украину на конкурсе Евровидение, артистка, работающая на поле модерн-арт-попа, Kate NV, звезда современной британской музыки Белль Чен, норвежская хулиганская группа Tacobitch и эстонские артисты Puuluup, Singer Vinger, Мария Калласту, NOËP со специальным гостем Аликой и Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, который исполняют шедевры Свена Грюнберга.
По вечерам, во время музыкальной части фестиваля в средневековых стенах замка Германа будет оборудован кинозал, в котором будут показываться фильмы с музыкой Свена Грюнберга и документальный фильм «NOËP: первый стадион». До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения.
Помимо вечерней музыкальной программы в пятницу и субботу, с 5 по 8 сентября фестиваль представит бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию о чувстве безопасности в рамках дня обсуждений BAZAR, День будущего в творческом инкубаторе OBJEKT, посвященный тенденциям в креативной индустрии и трудоустройству молодежи, художественные выставки в Нарвской арт-резиденции, экскурсии по городу и Нарвской Венеции, экскурсии с Гидами по Кренгольму и Нарвскому музею и многое другое.
Расписание музыкальной программы Station Narva 2024
Пятница, 6 сентября
Нарвский музей (Peetri plats 4)
18:30–19:30 Ансамбль Эстонского общества электронной музыки исполняет культовые произведения Свена Грюнберга (внутренний двор)
19:30–20:30 Singer Vinger (главная сцена Северного двора)
20:15–21:00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium)
20:30–21:00 Мария Калласту (внутренний двор)
21:00–22:00 Puuluup (главная сцена Северного двора)
22:00–23:00 Kate NV (внутренний двор)
22:15–23:00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium)
23:00–00:30 Spiritualized (UK) (главная сцена Северного двора)
Фильмы с музыкой Свена Грюнберга (зал Reconditorium)
20:30–21:00 Беседа со Свеном Грюнбергом
Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, по которым вы также можете посетить выставочные залы музея во время фестиваля.
00:00–04:00 Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
00:00–04:00 Диджеи Surf to the Beat (открытая сцена)
01:00–01:40 Tabloited (сцена в клубе)
02:00–02:40 MEGAMEGA Superstar (сцена в клубе)
Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.
Суббота, 7 сентября
Нарвский музей (Peetri plats 4)
18:30–19:30 Go_A (UA) (главная сцена Северного двора)
19:30–20:20 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium)
19:30–20:30 Työmik Bassofsky b2b itsmebruh (внутренний двор)
20:30–21:30 NOËP, специальный гость Алика (главная сцена Северного двора)
21:15–22:15 Пелккя Поутанен (FI) (внутренний двор)
22:00–22:50 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium)
23:00–00:00 ODIN (внутренний двор)
00:00–00:45 Flowdan (UK) (главная сцена Северного двора)
Показ документального фильма «NOËP: первый стадион» (зал Reconditorium)
Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, по которым вы также можете посетить выставочные залы музея во время фестиваля.
Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
00:40–01:30 Sizeoptimal (открытая сцена)
01:00–01:40 mariin k (сцена в клубе)
01:30–02:30 DJ Sound in Noise (открытая сцена)
02:00–02:40 Buzhold (сцена в клубе)
02:30–05:00 Диджеи команды Station Narva (открытая сцена)
Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi. До 31 августа фестивальный абонемент стоит 55 евро, после - 65 евро.