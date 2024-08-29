СКУЧНО НЕ БУДЕТ! Объявлена полная музыкальная программа фестиваля Station Narva

По вечерам, во время музыкальной части фестиваля в средневековых стенах замка Германа будет оборудован кинозал, в котором будут показываться фильмы с музыкой Свена Грюнберга и документальный фильм «NOËP: первый стадион». До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения.

Помимо вечерней музыкальной программы в пятницу и субботу, с 5 по 8 сентября фестиваль представит бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию о чувстве безопасности в рамках дня обсуждений BAZAR, День будущего в творческом инкубаторе OBJEKT, посвященный тенденциям в креативной индустрии и трудоустройству молодежи, художественные выставки в Нарвской арт-резиденции, экскурсии по городу и Нарвской Венеции, экскурсии с Гидами по Кренгольму и Нарвскому музею и многое другое.

Расписание музыкальной программы Station Narva 2024 Пятница, 6 сентября Нарвский музей (Peetri plats 4) 18:30–19:30 Ансамбль Эстонского общества электронной музыки исполняет культовые произведения Свена Грюнберга (внутренний двор) 19:30–20:30 Singer Vinger (главная сцена Северного двора) 20:15–21:00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium) 20:30–21:00 Мария Калласту (внутренний двор) 21:00–22:00 Puuluup (главная сцена Северного двора) 22:00–23:00 Kate NV (внутренний двор) 22:15–23:00 Белль Чен (UK) (зал Refectorium) 23:00–00:30 Spiritualized (UK) (главная сцена Северного двора) Фильмы с музыкой Свена Грюнберга (зал Reconditorium) 20:30–21:00 Беседа со Свеном Грюнбергом Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, по которым вы также можете посетить выставочные залы музея во время фестиваля. 00:00–04:00 Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3) 00:00–04:00 Диджеи Surf to the Beat (открытая сцена) 01:00–01:40 Tabloited (сцена в клубе) 02:00–02:40 MEGAMEGA Superstar (сцена в клубе) Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте. Суббота, 7 сентября Нарвский музей (Peetri plats 4) 18:30–19:30 Go_A (UA) (главная сцена Северного двора) 19:30–20:20 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium) 19:30–20:30 Työmik Bassofsky b2b itsmebruh (внутренний двор) 20:30–21:30 NOËP, специальный гость Алика (главная сцена Северного двора) 21:15–22:15 Пелккя Поутанен (FI) (внутренний двор) 22:00–22:50 Modulshtein feat. MariQ (зал Refectorium) 23:00–00:00 ODIN (внутренний двор) 00:00–00:45 Flowdan (UK) (главная сцена Северного двора) Показ документального фильма «NOËP: первый стадион» (зал Reconditorium) Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, по которым вы также можете посетить выставочные залы музея во время фестиваля. Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3) 00:40–01:30 Sizeoptimal (открытая сцена) 01:00–01:40 mariin k (сцена в клубе) 01:30–02:30 DJ Sound in Noise (открытая сцена) 02:00–02:40 Buzhold (сцена в клубе) 02:30–05:00 Диджеи команды Station Narva (открытая сцена)

Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi. До 31 августа фестивальный абонемент стоит 55 евро, после - 65 евро.