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ВИДЕО Стриптизер Джастин, со скандалом сбежавший из Эстонии, лжет на первом свидании в реалити-шоу

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Стриптизер Джастин Лео участвует в австралийском реалити-шоу.
Стриптизер Джастин Лео участвует в австралийском реалити-шоу. Фото: Kaader tõsielusaatest / Duo 4

«Буду честен. Мне не интересна ни одна из этих трех женщин», - сказал полуголый Джастин Лео в реалити-шоу. Спустя некоторое время во время первого свидания он говорит одной из женщин совсем другое.

Перевод: Влада Лаевалинд

Этой осенью канал Duo 4 сделает вечера по-настоящему горячими австралийской версией реалити-шоу Fboy Island, которая перенесет зрителей на тропический остров, где любовь и драма неожиданно переплетаются между собой.

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