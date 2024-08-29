«Буду честен. Мне не интересна ни одна из этих трех женщин», - сказал полуголый Джастин Лео в реалити-шоу. Спустя некоторое время во время первого свидания он говорит одной из женщин совсем другое.
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ВИДЕО ⟩ Стриптизер Джастин, со скандалом сбежавший из Эстонии, лжет на первом свидании в реалити-шоу
Перевод: Влада Лаевалинд
Этой осенью канал Duo 4 сделает вечера по-настоящему горячими австралийской версией реалити-шоу Fboy Island, которая перенесет зрителей на тропический остров, где любовь и драма неожиданно переплетаются между собой.