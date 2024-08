Двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц

31-летняя модель и блогер из Сан-Паулу Дженнифер Памплона, которая потратила миллион долларов на пластические операции, чтобы быть максимально похожей на Ким Кардашьян, призналась, что такая одержимость обернулась для нее большими проблемами. О них девушка рассказала в беседе с ресурсом Need To Know.