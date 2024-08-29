Двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц

31-летняя модель и блогер из Сан-Паулу Дженнифер Памплона, которая потратила миллион долларов на пластические операции, чтобы быть максимально похожей на Ким Кардашьян, призналась, что такая одержимость обернулась для нее большими проблемами. О них девушка рассказала в беседе с ресурсом Need To Know.

Дженнифер прославилась в СМИ из-за своей зависимости от пластической хирургии. Одной из процедур, которую она делала много раз, было увеличение ягодиц с помощью филлеров. Памплона очень хотела такие же формы, как у представительницы самого известного телесемейства США.

Однако недавно она узнала, что из-за увлечения косметическими процедурами может никогда не стать матерью. Из-за инъекций ПММА - пластического вещества, используемого в эстетических филлерах - ее шансы забеременеть маловероятны, а осложнения, с которыми она столкнулась, еще больше увеличивают вероятность такого сценария.