Девушка начала улучшать свою внешность с 17 лет и не могла остановиться. Теперь она о многом сожалеет, пишет Фокус.
Двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц
31-летняя модель и блогер из Сан-Паулу Дженнифер Памплона, которая потратила миллион долларов на пластические операции, чтобы быть максимально похожей на Ким Кардашьян, призналась, что такая одержимость обернулась для нее большими проблемами. О них девушка рассказала в беседе с ресурсом Need To Know.
Дженнифер прославилась в СМИ из-за своей зависимости от пластической хирургии. Одной из процедур, которую она делала много раз, было увеличение ягодиц с помощью филлеров. Памплона очень хотела такие же формы, как у представительницы самого известного телесемейства США.
Однако недавно она узнала, что из-за увлечения косметическими процедурами может никогда не стать матерью. Из-за инъекций ПММА - пластического вещества, используемого в эстетических филлерах - ее шансы забеременеть маловероятны, а осложнения, с которыми она столкнулась, еще больше увеличивают вероятность такого сценария.
«Я всегда мечтала стать матерью. С юных лет я представляла себе момент, когда у меня будут собственные дети и я создам семью. К сожалению, теперь я не могу осуществить эту мечту из-за осложнений, вызванных ПММА. Теперь я вижу, что меня разрушает то, что я считала решением для улучшения своей внешности. Страдания огромны, и боль от невозможности создать жизнь - это то, с чем я никогда не могла себе представить, что столкнусь», - призналась модель.
Специалисты, обследовавшие Дженнифер, отметили, что хотя ее бесплодие напрямую не связано с использованием ПММА, осложнения, с которыми она столкнулась, может быть результатом неправильного их применения или негативной реакции.
В результате вещество способно мигрировать из места инъекции в другие части тела, включая область таза, что может повлиять на функционирование репродуктивных органов.
По словам доктора Карлоса Риоса, пластического хирурга, специализирующегося на случае Дженнифер, она начала испытывать сильную боль в ягодицах и ногах после прохождения процедуры более десяти лет назад.
«Дженнифер ввела ПММА в ягодицы в ходе процедуры, известной как биопластика. Проявленные симптомы были прямым следствием этой процедуры. Ее жизнь висела на волоске. С помощью медитации, правильного питания, добавок и лекарств нам удалось стабилизировать ее состояние на данный момент», - рассказал врач.
Впервые Памплона сделала уколы в 17 лет и с тех пор перенесла более 30 процедур, включая операции на теле и лице. Она решила остановиться только после того, как в 2022 году ей поставили диагноз дисморфофобия.
Сейчас Дженнифер переживает период сильных страданий и пытается смириться с осложнениями, ожидая реконструктивную операцию в Колумбии.