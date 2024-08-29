Недавно по рекомендации подруги я прочитала книгу на тему свиданий - Get the Guy (в переводе с англ. - «Как найти мужчину» - прим. ред.). В книге раскрывается мировосприятие мужчин, а также их отношение к свиданиям. Прочитав книгу, я чувствую себя хорошо - точнее, я чувствую себя экспертом, - поэтому следующий логический шаг - применение моих недавно приобретенных знаний на практике! Отправляемся на свидания?!

Недавно жизнь свела меня с другом детства. Поскольку мы уже хорошо знали друг друга, идти на свидание было не столь волнительно. В конце концов, целью было применить на практике новые приемы флирта. Мне ужасно нравится флиртовать! Во-первых, это сексуально, во-вторых, это поднимает настроение и заставляет другого человека тоже чувствовать себя хорошо. «Я в себе уверена и наслаждаюсь этим процессом», - повторяю я перед встречей эти слова.