Организаторы Венецианского кинофестиваля не допустят встречи Анджелины Джоли и Брэда Питта

Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера в интервью Vanity Fair признался, что организаторы учли напряженные отношения бывших супругов и сделали все возможное, чтобы они не пересеклись друг с другом.

«Анджелина приедет 29 августа, и сразу после этого уедет с режиссером «Марии» Пабло Ларраином на Теллуридский кинофестиваль в Колорадо. Так что Брэд прибудет в Венецию только в субботу. Они никак не смогут пересечься на Лидо (острове, где проходит фестиваль)».

Барбера отмечает, что звезды фильма «Мистер и миссис Смит», на съемках которого начался их роман, не просили об изменениях в показах и расписании, но организаторы «были достаточно мудры, чтобы сами все понять».

На фестивале в Венеции Анджелина представит картину «Мария Каллас», в которой сыграла главную роль, а Брэд - фильм «Одинокие волки», где снялся в компании Джорджа Клуни.

Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 по 2019 год. После развода основным предметом судебных разбирательств остается винодельня Chateau Miraval.

У актеров шестеро детей, трое из которых приемные: Захара, 22-летний Мэддокс и 20-летний Пакс, а трое - биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Все дочери Питта отказались от его фамилии.