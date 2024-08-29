В Венеции стартовал 81-й международный кинофестиваль. Анджелина Джоли уже прилетела в Италию, но ее экс-супруг Брэд Питт появится позже. Организаторы фестиваля составили для актеров специальное расписание, согласно которому они не увидятся друг с другом, пишет Spletnik.
Организаторы Венецианского кинофестиваля не допустят встречи Анджелины Джоли и Брэда Питта
Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера в интервью Vanity Fair признался, что организаторы учли напряженные отношения бывших супругов и сделали все возможное, чтобы они не пересеклись друг с другом.
«Анджелина приедет 29 августа, и сразу после этого уедет с режиссером «Марии» Пабло Ларраином на Теллуридский кинофестиваль в Колорадо. Так что Брэд прибудет в Венецию только в субботу. Они никак не смогут пересечься на Лидо (острове, где проходит фестиваль)».
Барбера отмечает, что звезды фильма «Мистер и миссис Смит», на съемках которого начался их роман, не просили об изменениях в показах и расписании, но организаторы «были достаточно мудры, чтобы сами все понять».
На фестивале в Венеции Анджелина представит картину «Мария Каллас», в которой сыграла главную роль, а Брэд - фильм «Одинокие волки», где снялся в компании Джорджа Клуни.
Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 по 2019 год. После развода основным предметом судебных разбирательств остается винодельня Chateau Miraval.
У актеров шестеро детей, трое из которых приемные: Захара, 22-летний Мэддокс и 20-летний Пакс, а трое - биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Все дочери Питта отказались от его фамилии.