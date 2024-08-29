Стала известна реакция принца Уильяма на прозрачное платье Кейт Миддлтон

Принцесса еще во время учебы в университете Сент-Эндрюса в 2002 году смогла попасть на полосу газет. Она тогда еще не встречалась с Уильямом и была обычной студенткой. Кейт присоединилась к благотворительному показу мод DONT WALK, приуроченному к полугодию со дня теракта на башнях-близнецах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Тогда Миддлтон надела прозрачное платье, под которым виднелось ее черное нижнее белье. Тогда Уильям был в восторге и сказал своему другу Фергусу Бойду: «Вау! Кейт горячая».

Также принц, чтобы увидеть шоу, купил место в первом ряду почти за 240 евро. Уильям пытался остаться незамеченным, но не получилось. Его восторженное лицо также попало в заголовки газет.

Известно, что Кейт должна была надеть юбку, которую создала студентка текстильного факультета Шарлотта Тодд. Впрочем, Миддлтон натянула юбку, которая превратилась сразу же в мини-платье. Это был настоящий вызов, ведь до этого будущая жена короля носила только рубашки, джинсы и джемпера.

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Прошли годы и уже в 2011 году скандальное платье разыграли на аукционе примерно за 90 тысяч евро.

Безусловно, тот вечер стал переломным моментом во взаимоотношениях Кейт и Уильяма. Хотя тогда они встречались с другими, принц сделал первый шаг и предложил Миддлтон быть вместе. Впрочем, Кейт отказала. Холод длился всего несколько недель. После восьми лет отношений пара обручилась в ноябре 2010 года и поженилась в следующем году.