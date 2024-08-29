Поедет в глушь: принца Эндрю выселяют из королевской резиденции в Виндзоре

Wood Farm - очаровательный фермерский дом с пятью спальнями, построенный в местном стиле Норфолка, с красновато-коричневыми кирпичами и бежевой черепицей на крыше. Он также включает в себя L-образный блок конюшни и двор, окруженный обширными газонами.

Этот причудливый коттедж расположен вдоль частной дороги за церковью, в нескольких милях от главного поместья на дальней стороне деревни Вулфертон. Он окружен полями, на которых выращиваются основные продукты для домашнего хозяйства, такие как репа и морковь, и находится всего в нескольких минутах ходьбы от моря, или, точнее, залива Уош.

Уош - это мелководный залив, заполненный многочисленными эстуариями, глубоководными каналами и обширными илистыми отмелями, что делает его самым значительным водно-болотным угодьем Великобритании. Он также известен тем, что был местом, где король Иоанн Английский потерял часть своих драгоценностей в 1216 году, когда его обоз застрял в грязи.

На ферме Вуд также проживал принц Джон, младший ребенок Георга V, страдавший эпилепсией. Известный как «Потерянный принц», он скончался на ферме в 1919 году.

Коттедж позже сдавался в аренду, пока принц Филипп не решил, что это будет идеальным местом отдыха для него и Элизабет, когда в большом доме Сандрингема не будет гостей. В последние годы своей жизни герцог Эдинбургский проводил большую часть времени именно здесь.