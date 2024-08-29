ГАЛЕРЕЯ Не обошлось без протестов! На открытие секс-шопа в Нарве поспешили дамы: «Мужчины, бегите с работы домой!»

Оказалось, что на пикантные покупки в Нарве решаются в основном женщины 40-45 лет. А самые популярные товары - различные смазки и садомазохистские аксессуары.

«Кажется, нарвских джентльменов дома ждет тот еще нагоняй, надо спешить с работы домой», - с юмором и даже с легкой завистью говорит журналист Юло Кюльм (Nelli Teataja), который побывал на открытии HotLips в торговом центре Astri и остался в восторге от увиденного. Своими наблюдениями и фотографиями эксперт поделился с нашим порталом.

Женское это дело!

Стильный эротический магазин с широким ассортиментом товаров открылся вместо планетария, который осенью прошлого года переехал из нарвского торгового центра Astri.

В день открытия HotLips посетили более двухсот человек, большинство из клиентов - женщины. На вид стильные и представительные.

Журналист Юло Кюльм удивляется, почему на открытие секс-шопов в основном приходят представительницы прекрасного пола. Ту же картину он наблюдал на недавнем открытии HotLips в Тарту. То ли мужчины стесняются посещать подобные мероприятия, то ли на такой досуг у них просто нет времени.