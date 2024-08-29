В середине августа в Нарве открылся большой филиал HotLips. Оценить масштабы эротического вторжения в торговый центр Astri отправился столичный журналист.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не обошлось без протестов! На открытие секс-шопа в Нарве поспешили дамы: «Мужчины, бегите с работы домой!»
Оказалось, что на пикантные покупки в Нарве решаются в основном женщины 40-45 лет. А самые популярные товары - различные смазки и садомазохистские аксессуары.
«Кажется, нарвских джентльменов дома ждет тот еще нагоняй, надо спешить с работы домой», - с юмором и даже с легкой завистью говорит журналист Юло Кюльм (Nelli Teataja), который побывал на открытии HotLips в торговом центре Astri и остался в восторге от увиденного. Своими наблюдениями и фотографиями эксперт поделился с нашим порталом.
Женское это дело!
Стильный эротический магазин с широким ассортиментом товаров открылся вместо планетария, который осенью прошлого года переехал из нарвского торгового центра Astri.
В день открытия HotLips посетили более двухсот человек, большинство из клиентов - женщины. На вид стильные и представительные.
Журналист Юло Кюльм удивляется, почему на открытие секс-шопов в основном приходят представительницы прекрасного пола. Ту же картину он наблюдал на недавнем открытии HotLips в Тарту. То ли мужчины стесняются посещать подобные мероприятия, то ли на такой досуг у них просто нет времени.
В день, когда нарвский секс-шоп распахнул свои двери, солидные дамы скупали различные смазки и садомазохистские аксессуары. «Кажется, нарвских джентльменов дома ждет тот еще нагоняй, стоит поспешить с работы домой, - с юмором и даже легкой завистью говорит журналист Юло Кюльм – Открытие HotLips в Нарве анонсируют как появление первого секс-шопа в городе. Однако знающие люди - мужчины постарше - шепнули мне, что много лет в городе работал секс-шоп на улице Пушкина, вероятно, что-то вроде подвального магазинчика».
Все по-взрослому
На открытие HotLips из Таллинна приехала известный блогер, психолог-сексолог Инга Шем. Она демонстрировала яркие товары и открыто общалась с первыми посетителями.
«Магазин удивительно красивый! Такие классные решения!» - не скупилась на похвалы солидная дама за сорок, которая зашла в секс-шоп в строгом костюме.
HotLips, расположенный на третьем этаже центра Astri, действительно большой, просторный, светлый и уютный. Специализированные товары расположены по группам, а в глаза сразу бросается стенд с табличкой «Секс-аптека».
Приятно удивило столичного журналиста то, что продавцы в нарвском секс-шопе свободно говорят по-эстонски и могут увлекательно рассказать о любом из товаров.
Ассортимент широк: различные вибраторы, секс-игрушки, кремы, смазки, чулки, нижнее белье, а также большой выбор девайсов для куда более жестких постельных игр.
Мама против!
Юло Кюльм рассказал, что открытие магазина HotLips в Нарве прошло не совсем гладко. Были даже попытки сорвать его появление. Разгневанные родители отправили в центр Astri гневное письмо, в котором спрашивали, зачем там вообще строится такой магазин. А все потому, что в непосредственной близости от HotLips находится игровой зал Galactic Playroom – популярное место досуга у детей и подростков.
Через дорогу от новенького HotLips находится магазин электроники Euronics, но его сотрудники не обеспокоены эротическим соседством, а наоборот, положительно относятся к открытию секс-шопа: народ надо просвещать, а о сексуальном здоровье – заботиться!
HotLips в Нарве, как и другие магазины этой торговой сети в Эстонии, в будущем будет организовывать специальные мероприятия, так называемые «озорные ночи для мальчишек и девчонок». Одним словом, в Нарве жить стало веселее!