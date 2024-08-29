Эстонский модельер Альдо Ярвсоо решил изменить к сентябрю прическу и сделать это самостоятельно. Однако окрашивание волос пошло не по плану.
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СМОТРИТЕ ⟩ Эстонский модельер Альдо Ярвсоо пытался сменить имидж, но все пошло не по плану
Сентябрь - время перемен! Вот и модельер Альдо Ярвсоо решил встретить первый месяц осени с новой прической.
«Я подумал, что немного поседел (не с ума сошел!) и почему бы не попробовать тонирующую маску для волос», - написал в среду вечером в Instagram Альдо.