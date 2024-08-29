СМОТРИТЕ Эстонский модельер Альдо Ярвсоо пытался сменить имидж, но все пошло не по плану

Сентябрь - время перемен! Вот и модельер Альдо Ярвсоо решил встретить первый месяц осени с новой прической.

«Я подумал, что немного поседел (не с ума сошел!) и почему бы не попробовать тонирующую маску для волос», - написал в среду вечером в Instagram Альдо.