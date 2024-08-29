ФОТО Нельзя себя распускать! Эстонская телезвезда, несмотря на беременность, отправилась в горы

19 августа телеведущая Кети Уйбомяги объявила в социальных сетях, что ждет ребенка от своего нового возлюбленного. «Мечта сбывается», - написала эстонская звезда, поделившись красивыми фотографиями с округлившимся животом.

Наблюдательные поклонники заметили, что на пальце беременной Уйбомяги, которая сейчас покоряет горы в Швеции, красуется шикарное кольцо. Вопрос, не обручальное ли это кольцо, теледива оставила без ответа.

А вот фотографиями со своего похода Кети Уйбомяги щедро делится в социальных сетях. Во вторник вечером теледива опубликовала снимок, сделанный в отеле с живописным видом, который находится в небольшой деревушке, расположенной в горах Аре в центре Швеции.

«Я каждый день гуляю по этим холмам. Любая женщина, которая была беременна, знает, что малыш давит на диафрагму и заставляет тебя при движении быстро задыхаться», - сказала Уйбомяги, добавив, что беременность не мешает ей вести активный образ жизни. «Но мне нельзя быть лежебокой - если сложно, пыхчу-пыхчу и сбавляю темп, но иду дальше», - говорит телеведущая.

«Кто-нибудь знает, хорошая ли это идея - учиться плавать во время беременности?» - спрашивает Уйбомяги у своих подписчиков в Instagram. «Находиться в воде очень приятно и легко, а я хочу, чтобы мышцы спины и тело были в тонусе», - отмечает она.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist