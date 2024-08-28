ВИДЕО Мчался со скоростью 200 км/ч: пьяный водитель BMW пытался скрыться от полиции

Тартуский дорожный патруль, дежуривший в Вильянди, заметил на заправке подозрительный автомобиль, чей водитель, увидев полицейских, отреагировал весьма неожиданно. «Водитель был очень взволнован, что вызвало у нас некоторые подозрения. Мы решили остановить его для проверки», - рассказывает порталу Reporter Аннемарии Коллер, сотрудник Тартуского отделения полиции.

Полицейские последовали за машиной, но уже в тот момент стало ясно, что водитель BMW пытается скрыться. «Когда мы подали сигнал о необходимости остановиться, водитель решил проигнорировать это требование и увеличил скорость», - объясняет Коллер.

Во время погони скорость автомобиля была очень высокой: 150 км/ч в населенном пункте и почти 200 - за его пределами.

Патрульный полицейский рассказал, что во время погони автомобиль ни разу не пропадал из их поля зрения. «Водитель остановился в одном из дворов и сразу перепрыгнул на заднее сиденье. Помимо водителя, в машине находились еще двое мужчин», - поясняет Коллер.

​Смотрите видео!