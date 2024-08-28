Скандальный отец и известные корни: что известно о новой девушке Бена Аффлека

52-летний оскароносный актер уже несколько раз был замечен с Кэтлин Кеннеди, 36, дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

«Кик и Бен проводили время вместе, но я не уверен, что именно происходит», - сообщил ранее источник, используя псевдоним Кеннеди «Кик».

Однако другой инсайдер сказал People: «я не думаю, что они даже знают друг друга. Впоследствии источники рассказали TMZ, что между Аффлеком и Кеннеди не было романа, добавив, что они не встречаются и точно не пара.

Тем временем еще один источник рассказал People, что Аффлек и Кеннеди «проводят время вместе» с поздней весны - вскоре после его разрыва с Дженнифер Лопес.

Новая вероятная избранница Бена Аффлека - старшая дочь Роберта Кеннеди и вторая из шести его детей.

Это те самые Кеннеди. Отец «Кик» - племянник убитого президента США.

Кэтлин и ее брат, Роберт «Бобби» Кеннеди III, родились, когда их отец Роберт был женат на своей первой жене Эмили Рут Блэк. Среди их младших братьев и сестер Конор Кеннеди, Кира Кеннеди, Уильям «Финн» Кеннеди и Эйдан Кеннеди, которого политик делит со своей второй женой Мэри Кэтлин Ричардсон.

По словам источника, новая вероятная девушка Бена Аффлека «любит хорошо проводить время». В колледже в Стэнфордском университете, где она изучала историю и театр, Кеннеди поднялась на гору Килиманджаро с Джессикой Бил и сплавлялась на рафтинге по Большому каньону вместе со своим отцом, пишет Page Six.

После обучения в Стэнфорде Кэтлин продолжила обучение актерскому мастерству в Институте Ли Страсберга в Западном Голливуде. В течение многих лет «Кик» исполнила небольшие роли, играя саму себя в «Сплетнице» и присоединившись к своей мачехе Шерил Хайнс в «Уменьши свой энтузиазм». Совсем недавно она сыграла роль «ленивого туриста» в фильме «Страх и ненависть в Аспене» 2021 года.