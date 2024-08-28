Онкобольная Кейт Миддлтон сделала заявление

Монаршая чета обратилась к британским спортсменам, которые примут участие в Паралимпийских играх-2024, которые в этом году состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«С нетерпением ждем еще несколько недель невероятного спорта! Желаем успехов нашим спортсменам @paralympicsgb_official и всем, кто соревнуется на #Paris2024», - написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Свое обращение они завершили инициалами «W & C» - Уильям и Кэтрин, соответственно.

Когда перед этим были Олимпийские игры в Париже, ходили слухи, что будущая королева Великобритании может посетить историческое мультиспортивное событие, однако этого так и не произошло.

Возможно, на этот раз врачи дадут зеленый свет на поездку за границу.

Зато Кэтрин Миддлтон посетила финал теннисного чемпионата Уимблдон и парад короля Trooping The Colour.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт», - рассказывал инсайдер.