«Если не считать людей, размахивающих поленьями и ножом, лучшего фестиваля, чем этот, все равно не найти», - писали в соцсетях про RuhnuRahu, который прошел в минувшие выходные. И действительно, мероприятие, которое отметило свое десятилетие, прошло незабываемо - в соцсетях до сих пор обсуждают произошедшее на острове Рухну.
Вот уже десятый год подряд в последние выходные августа любители фестивалей отправляются на остров Рухну. Отмечающий в этом году юбилей RuhnuRahu - самый маленький фестиваль в Эстонии.
Но летом в Эстонии сложно предсказать погоду, поэтому 10-му фестивалю RuhnuRahu немного не повезло.