«Если не считать людей, размахивающих поленьями и ножом, лучшего фестиваля, чем этот, все равно не найти», - писали в соцсетях про RuhnuRahu, который прошел в минувшие выходные. И действительно, мероприятие, которое отметило свое десятилетие, прошло незабываемо - в соцсетях до сих пор обсуждают произошедшее на острове Рухну.