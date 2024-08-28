КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? «На вокзале был настоящий хаос!» Задержка электрички из Таллинна более чем на час заставила пассажиров понервничать

В среду, 28 августа, электричка должна была отправиться из Таллинна в Вильянди в 7.38 утра, но опоздала примерно на час. «Мало того, что поезд опоздал, так мы еще и простояли в Рапла 50 минут. Люди паниковали, потому что некоторые из них из-за этого опоздали, например, на работу», - рассказал порталу Elu24 один из пассажиров.