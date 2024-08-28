После ухода с поста премьер-министра Кая Каллас взяла небольшой перерыв от социальных сетей. Но теперь, когда лето уже почти закончилось, Каллас вновь появилась в социальных сетях!
Для подписчиков
СМОТРИТЕ ⟩ Бывший премьер-министр Кая Каллас показала, как проводит последние дни лета
Кая Каллас в конце июля объявила в социальных сетях, что после ухода с поста премьер-министра она отправится в длительный летний отпуск. «С этого дня к работе приступило новое правительство во главе с Кристен Михал. Я же ухожу в отпуск», - написала Каллас в своем Instagram 23 июля.
В видео, сопровождающем пост, Каллас добавила: «Сегодня были переданы ключи от Дома Стенбока. Я больше не премьер-министр. Сегодня начинается мой отпуск, и я возьму заслуженный перерыв от социальных сетей».