СМОТРИТЕ Бывший премьер-министр Кая Каллас показала, как проводит последние дни лета

Кая Каллас в конце июля объявила в социальных сетях, что после ухода с поста премьер-министра она отправится в длительный летний отпуск. «С этого дня к работе приступило новое правительство во главе с Кристен Михал. Я же ухожу в отпуск», - написала Каллас в своем Instagram 23 июля.