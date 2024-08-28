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Такого никто не ожидал: Кончита Вурст показала, как выглядит в повседневной жизни без сценического образа

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Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст на конкурсе в этом году. Мальмё, Швеция, 11 мая 2024 год.
Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст на конкурсе в этом году. Мальмё, Швеция, 11 мая 2024 год. Фото: LEONHARD FOEGER

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст (австрийский певец и драг-квин Томас Нойвирт) показала, как выглядит в повседневной жизни, пишет ТСН.

Как правило, артистка крайне редко предстает перед поклонниками без сценического образа. Кончита предпочитает роскошные платья, длинные волосы, каблуки и яркий макияж. Образ исполнительница дополняет фирменной бородой.

Но в последнее время артистка стала все чаще показываться в фотоблоге без сценического образа. В частности, певица демонстрирует, как выглядит в повседневной жизни. У Томаса Нойвирта, который выступает в образе Кончиты Вурст, короткие волосы, аккуратная борода. Кроме того, он физически подготовлен и имеет накачанную фигуру, которую не стесняется демонстрировать. На этот раз Нойвирт показался в душе, где сделал фото в зеркале и похвастался своим стальным прессом.

Томас Нойвирт.
Томас Нойвирт. Фото: Скриншот с Instagram

Отметим, популярность Кончите Вурст принес песенный конкурс Евровидение-2014, где она завоевала первое место с песней Rise Like a Phoenix. Певица тогда просто ошеломила своей эпатажностью, соединив нежный женский образ с брутальным мужским.

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