Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст (австрийский певец и драг-квин Томас Нойвирт) показала, как выглядит в повседневной жизни, пишет ТСН.
Такого никто не ожидал: Кончита Вурст показала, как выглядит в повседневной жизни без сценического образа
Как правило, артистка крайне редко предстает перед поклонниками без сценического образа. Кончита предпочитает роскошные платья, длинные волосы, каблуки и яркий макияж. Образ исполнительница дополняет фирменной бородой.
Но в последнее время артистка стала все чаще показываться в фотоблоге без сценического образа. В частности, певица демонстрирует, как выглядит в повседневной жизни. У Томаса Нойвирта, который выступает в образе Кончиты Вурст, короткие волосы, аккуратная борода. Кроме того, он физически подготовлен и имеет накачанную фигуру, которую не стесняется демонстрировать. На этот раз Нойвирт показался в душе, где сделал фото в зеркале и похвастался своим стальным прессом.
Отметим, популярность Кончите Вурст принес песенный конкурс Евровидение-2014, где она завоевала первое место с песней Rise Like a Phoenix. Певица тогда просто ошеломила своей эпатажностью, соединив нежный женский образ с брутальным мужским.