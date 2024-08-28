Такого никто не ожидал: Кончита Вурст показала, как выглядит в повседневной жизни без сценического образа

Но в последнее время артистка стала все чаще показываться в фотоблоге без сценического образа. В частности, певица демонстрирует, как выглядит в повседневной жизни. У Томаса Нойвирта, который выступает в образе Кончиты Вурст, короткие волосы, аккуратная борода. Кроме того, он физически подготовлен и имеет накачанную фигуру, которую не стесняется демонстрировать. На этот раз Нойвирт показался в душе, где сделал фото в зеркале и похвастался своим стальным прессом.