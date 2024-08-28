ВИДЕО На популярном шоу принца Гарри застал врасплох простой вопрос о королевской семье

Так, под прицел попало недавнее появление принца на вечернем шоу Стивена Кольбера. Ведущий неожиданно задал вопрос Гарри, а смотрел ли младший сын Карла III сериал «Корона»? Как известно, многие представители британской королевской семьи отнеслись к картине со скепсисом, поскольку некоторые детали не соответствуют действительности, а Уильям и вовсе посчитал, что на трагической истории любви его родителей пытаются нажиться, пишет The Mirror.

Гарри признался: сериал он смотрел, однако сам не совсем в курсе, было ли показанное на экране в самом деле. Как выяснилось, принц не такой уж и знаток истории собственного семейства, а ряд фактов он проверял уже после просмотра. Кроме того, реакция Гарри на вопрос тоже удивила: принц, словно потеряв контроль над ситуацией, «нахально ухмыльнулся», но быстро взял себя в руки.

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, все интервью Гарри держался более чем уверенно, словно проживая свой звездный час. Однако получив вопрос о «Короне», он растерялся. Эксперт в разговоре c The Mirror предположила, что такая реакция объясняется тем, что Гарри уже знал, что подобный вопрос ведет к теме его отношений с родными, которую ему обсуждать не особо хотелось.

«Сигналы утечки его языка тела указывают на подлинный дискомфорт в этот момент. Он трет рукой ногу, а затем скрещивает ноги, что предполагает, что он тайно предпочитает сменить тему», - высказалась Джеймс.