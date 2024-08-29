ГОРОСКОП НА 29 АВГУСТА Девам следует быть осторожнее с деньгами, а Водолеям – пересмотреть свои приоритеты

Вторая половина дня проходит спокойнее и проще первой, поэтому лучше подходит и для дел, и для серьезных разговоров. Будет возможность пообщаться со старыми знакомыми, которые поделятся полезной информацией, расскажут о том, что давно вас интересовало.

Овен

Не горячитесь. Чем бы вы ни занимались сегодня, с кем бы ни имели дело, важно сохранять спокойствие и доброжелательность, не поддаваться на провокации, не говорить лишнего. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, ограничиться приятными и ни к чему не обязывающими беседами по пустякам. Предусмотрительность и осторожность особенно важны там, где дело касается финансов. Не спешите тратить деньги, даже если кажется, что их у вас больше, чем нужно. Это определенно не лучший день для спонтанных покупок.

Телец

Насыщенный день. Дел немало, да и подумать нужно о многом. Вы понимаете, что не стоит тратить время напрасно, и стараетесь каждую минуту провести с пользой. Иногда все же стоит делать паузы для отдыха: даже вам порой нужно восстанавливать силы. Это подходящий день для небольших поездок, смены обстановки. Побывать в новых местах будет интересно, вы получите массу ярких эмоций. Радуют встречи с друзьями, находится тысяча тем для разговора. Вечер подходит для того, чтобы еще раз обдумать планы на ближайшее будущее, решить, на чем вы сосредоточитесь в первую очередь.

Близнецы