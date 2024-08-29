День полон переживаний и сильных эмоций. Даже люди, обладающие завидным хладнокровием, могут утратить равновесие. Не всегда легко ладить с окружающими. Споры могут возникать из-за пустяков, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Стоит проявить миролюбие и сгладить острые углы. Этим вы упростите жизнь и себе, и другим.
ГОРОСКОП НА 29 АВГУСТА ⟩ Девам следует быть осторожнее с деньгами, а Водолеям – пересмотреть свои приоритеты
Вторая половина дня проходит спокойнее и проще первой, поэтому лучше подходит и для дел, и для серьезных разговоров. Будет возможность пообщаться со старыми знакомыми, которые поделятся полезной информацией, расскажут о том, что давно вас интересовало.
Овен
Не горячитесь. Чем бы вы ни занимались сегодня, с кем бы ни имели дело, важно сохранять спокойствие и доброжелательность, не поддаваться на провокации, не говорить лишнего. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, ограничиться приятными и ни к чему не обязывающими беседами по пустякам. Предусмотрительность и осторожность особенно важны там, где дело касается финансов. Не спешите тратить деньги, даже если кажется, что их у вас больше, чем нужно. Это определенно не лучший день для спонтанных покупок.
Телец
Насыщенный день. Дел немало, да и подумать нужно о многом. Вы понимаете, что не стоит тратить время напрасно, и стараетесь каждую минуту провести с пользой. Иногда все же стоит делать паузы для отдыха: даже вам порой нужно восстанавливать силы. Это подходящий день для небольших поездок, смены обстановки. Побывать в новых местах будет интересно, вы получите массу ярких эмоций. Радуют встречи с друзьями, находится тысяча тем для разговора. Вечер подходит для того, чтобы еще раз обдумать планы на ближайшее будущее, решить, на чем вы сосредоточитесь в первую очередь.
Близнецы
Отличный плодотворный день. Вы чувствуете, что нет ничего невозможного, и не так уж ошибаетесь. Действительно, можно сделать очень и очень многое. Практически во всех сферах жизни вероятны перемены к лучшему. Старайтесь не упускать ни одной интересной возможности и чаще проявлять инициативу. В первой половине дня проще действовать самостоятельно, вторая же подходит для того, чтобы объединиться с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу. Ярко проявляются лидерские качества, многие готовы следовать за вами.
Рак
Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы во всем быстро разбираетесь, многому учитесь на ходу, часто принимаете верные решения, даже если на то, чтобы все обдумать, времени совсем мало. Интуиция не подводит, да и советы знакомых часто оказываются полезными. Вероятны необычные знакомства. Сегодня многие Раки встречаются с людьми, у которых можно многому научиться. Возможно начало деловых или дружеских отношений. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы и яркие эмоции влюбленным представителям знака.
Лев
Ярким и насыщенным будет начало дня. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы отлично справляетесь со всем, что прежде казалось сложным. Можно обойтись без помощи со стороны, но не стоит отказываться, если ее предложат друзья. Вторая половина пройдет спокойнее. В это время лучше избегать перегрузок, не испытывать себя на прочность. Вероятны приятные известия, касающиеся кого-то из близких. У многих Львов будет возможность провести время с людьми, по которым они в последнее время скучали.
Дева
Стоит быть осторожнее с деньгами. Это определенно не лучший день для спонтанных покупок или сделок, заключенных в спешке. Тщательно изучайте любые документы, прежде чем подписать их, и старайтесь не давать обещаний, если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что вы сможете их выполнить. В остальном день благоприятен. Он многим Девам обещает приятные встречи. Будет шанс поговорить о том, что давно вас волнует. Не исключены интересные знакомства, за которыми последуют заманчивые деловые предложения. Легко дается учеба, вы многое схватываете на лету.
Весы
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Если вы не станете тревожиться из-за пустяков, то примете верные решения, поймете, как достичь важных целей. Часто мелочи отвлекают вас от дела, которое действительно требует внимания. Чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем меньше неприятных моментов принесет этот день. Хорошо складываются поездки. Многим Весам смена обстановки помогает расслабиться и взбодриться. Новые места вдохновляют представителей знака, а необычные встречи помогают по-новому взглянуть на привычные вещи.
Скорпион
День довольно беспокойный. Вы часто принимаете мелочи близко к сердцу, теряете душевное равновесие из-за пустяков. К счастью, рядом есть те, кто может поддержать, дать хороший совет или подбодрить, когда вы пали духом. Очень приятным будет общение с друзьями, найдется масса интересных тем для разговора. Не всегда хочется заниматься рутинными делами – они утомляют быстрее, чем обычно, кажутся особенно скучными. К счастью, рядом есть люди, готовые взять на себя часть ваших забот. Вечер отлично подходит для небольшого домашнего праздника: и повод найдется, и время все проведут весело.
Стрелец
В начале дня лучше не спешить с решениями, если дело касается финансов и имущества. Тут вы склонны к некоторому легкомыслию, порой торопитесь и полагаетесь на удачу. Это может привести к досадным потерям. Но влияние позитивных тенденций со временем усиливается, и вечером вы поймете, как лучше действовать. В остальном же день очень хорош. Особенно благосклонны звезды к влюбленным Стрельцам: таких представителей знака ждет много ярких моментов и позитивных эмоций. Но и остальные едва ли будут жаловаться: приятных сюрпризов хватит на всех.
Козерог
Преобладает влияние позитивных тенденций, и день складывается удачно. Вы завершите дела, которым в последнее время отдали немало сил, почувствуете себя свободнее и увереннее. Появятся новые планы. Их можно сразу обсудить с друзьями и другими людьми, которым вы доверяете. Вам подскажут, как лучше действовать. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми, вместе побывать в каких-то интересных местах. Подходит день и для того, чтобы укрепить родственные связи, решить семейные проблемы.
Водолей
Не придавайте слишком большого значения мелочам. Сейчас особенно важно следить за тем, чтобы пустяки не отвлекали вас от чего-то серьезного. Подумайте, на чем стоит сосредоточиться сейчас, а что можно отложить на потом. Старайтесь внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Благодаря своей наблюдательности вы заметите то, что упустили из виду другие, и это станет вашим преимуществом. Кроме того, многие Водолеи сегодня учатся на чужих ошибках. Это поможет представителям знака избежать ошибок в будущем.
Рыбы
Отличный плодотворный день. Вам удается то, что прежде казалось почти невозможным. Вы замечаете возможности, которых не видит никто другой, и стараетесь использовать каждую из них. Можно рассчитывать на поддержку старых знакомых, а вот с новыми стоит быть настороже: они могут преподнести неприятные сюрпризы. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые важны для вас. Удастся найти общий язык с теми, с кем вы в последнее время часто спорили. Можно восстановить старые связи, как деловые, так и личные.