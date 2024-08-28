Мэрайя Кэри не исполнила последнюю просьбу своей сестры

Элисон Кэри, 63-летняя сестра американской певицы Мэрайи Кэри, скончавшаяся на прошлых выходных, провела последний месяц в хосписе в маленьком городке Коксаки, штат Нью-Йорк, и все это время она умоляла знаменитую родственницу о встрече. Однако звезда проигнорировала ее слова, пишет Daily Mail.

По словам друга и доверенного лица Элисон, Дэвида Бейкера, она надеялась восстановить отношения с сестрой. Но Мэрайя так и не позвонила ей.

«Элисон было больно из-за того, как с ней обращались ее мать и Мэрайя, но у нее всегда были смешанные чувства к матери. Но я знаю, что это было ее предсмертное желание, если бы она могла хотя бы поговорить с Мэрайей», – рассказал он.

26 августа певица сделала заявление для People, сообщив о смерти матери Патрисии и сестры Элисон в один день. Она провела последнюю неделю с матерью, однако о причинах смерти родственниц ничего говорить не стала. Бейкер, который провел с покойной три последних недели, сказал, что у нее были «проблемы с внутренними органами».

В своей книге «Значение Мэрайи Кэри» артистка писала о сложных отношениях со старшей сестрой. По ее словам, когда ей было 12 лет, 20-летняя Элисон накачала ее наркотиками и хотела продать ее сутенеру.

Старшая сестра певицы была наркозависимой, ВИЧ-инфицированной и занималась проституцией. Первого из четырех своих детей она родила в 15 лет. В последние дни жизни именно дети были теми, кто проведывал Элисон.

Женщина много раз ложилась в рехаб, который, как правило, оплачивала Мэрайя. В какой-то момент она прекратила безуспешные попытки спасти сестру, отметив, что не в силах помочь тому, кто не хочет принимать эту помощь.

Позже она прошла психотерапию и прекратила отношения с сестрой и братом. Мэрайя рассказывала, что после этого ей стало намного легче.