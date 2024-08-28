Макаревич высказался об операции ВСУ в Курской области и обратился к россиянам с метким вопросом

Лидер группы «Машина времени» говорит, что действия украинских военных были неизбежны. По словам артиста, война возвращается туда, откуда началась. Макаревич поддержал операцию ВСУ и отметил, что украинские военные развеяли мифы о «непобедимости российского оружия» и «лучшей армии в мире».

Также музыкант обратился к жителям Курской области с метким вопросом. Артист заставил их задуматься над тем, что, возможно, они не за того президента голосовали, развязанную войну которым еще и яро поддерживали.

«Но у меня есть только один вопрос: что же вы, жители Курской области, возможно, вы не за того президента голосовали все время? Или так хорошо поддерживали? Это ведь война, которую начала ваша страна. А в войне бывает ответ, он прилетает », - высказался артист на YouTube-канале «И Грянул Грэм».